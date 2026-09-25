Dobitnici i gubitnici novih SEC-ovih pravila o tokeniziranim dionicama

SEC je otvorio petogodišnji put za tokenizirane dionice, ali samo neki proizvodi i mjesta odgovaraju modelu

Tokenizacija dolazi u Ameriku, rekao je glavni izvršni direktor Robinhooda Vlad Tenev nakon što je SEC prošli tjedan objavio svoje izuzeće za inovacije, i čini se da su tržišta blagonaklono gledala na taj razvoj događaja.

Bitcoin i ethereum su porasli za više od 10 posto, a Uniswapov UNI token, protokol koji izgleda kao da bi mogao postati glavno mjesto za trgovanje tokeniziranim dionicama, porastao je za više od 30 posto u danima koji su uslijedili.

Iako je Komisija za vrijednosne papire i burze (SEC) doista odobrila tokenizaciju dionica u Americi, većina postojećih tokena dionica ne spada pod nova pravila.

Novo petogodišnje izuzeće za inovacije koje je donijela komisija stvara put određenim mjestima za trgovanje tokeniziranim dionicama na blockchainu bez registracije kao burze vrijednosnih papira, te trećim stranama za tokenizaciju dionica, ali samo pod određenim uvjetima.

Tokeni moraju vlasnicima dati ista prava i privilegije kao i temeljne dionice i mjesta trgovanja koja trebaju korisnicima i skupinama dozvola.

Nisu sve tokenizirane dionice jednake. Token može izgledati kao dionica i pratiti cijenu dionice bez pružanja prava dioničara na dionicu. Prema novim pravilima to se klasificira kao sintetička dionica i nije u skladu s njima.

To znači da neki od najvećih igrača u industriji možda već imaju početnu prednost, dok će drugi morati sustići zaostatak.

SEC-ovo shvaćanje tokenizacije je usko

Nalog SEC-a od 17. rujna daje određenim platformama privremeno oslobođenje od obveze registracije kao burze kada trguju tokeniziranim dionicama putem dopuštenih fondova likvidnosti.

Drugim riječima, agencija je otvorila traku za trgovanje dionicama na blockchainu, ali ona je prilično specifična, a sam token postaje jednako važan kao i mjesto trgovanja.

Da bi se kvalificirala, tokenizirana dionica mora imati iste dividende i prava glasa kao i temeljna vrijednosnica. Iako treća strana može tokenizirati dionicu bez da je povezana s izdavateljem, izdavatelj ima priliku ukinuti token prije nego što se njime može trgovati.

To isključuje sintetičku izloženost, što su loše vijesti za Robinhoodove tokene dionica i Krakenove xStocks u njihovim trenutnim oblicima.

Povjerenica SEC-a Hester Peirce naglasila je da izuzeće pokriva jedan određeni model, a ne svaki mogući način trgovanja tokeniziranim vrijednosnim papirima, iako je rekla da je SEC otvoren za druge modele izvan trenutne strukture.

Proizvodi najbliži SEC-ovom modelu

Coinbaseovi tokeni dionica su na vidiku. Dana 14. rujna, glavni izvršni direktor Brian Armstrong rekao je da je tvrtka postavila standard svojim tokeniziranim dionicama, jer one nisu sintetički ili dužnički instrumenti, već su pravi vrijednosni papiri s potpunom potporom, koje se mogu otkupiti za temeljne dionice, s integriranim dividendama i ‘uskoro’ pravom glasa.

Međutim, Coinbaseova trenutna ponuda tokeniziranih dionica namijenjena je kupcima izvan SAD-a, a njegova burzovna infrastruktura izgrađena je oko središnje knjige ograničenih naloga. Izuzeće SEC-a izgrađeno je oko platforma koje pružaju dopuštene AMM (automated market maker) fondove likvidnosti. Coinbase upravlja base blockchainom pa u tom pogledu ima opcije.

Ondo je u lipnju lansirao tokenizirane američke vrijednosne papire, s temeljnim dionicama koje se drže u tradicionalnom skrbništvu, a token predstavlja pravo investitora na blockchainu.

Također je preuzeo Oasis Pro, koji uključuje brokersko-dilersku tvrtku registriranu kod SEC-a, ATS i agenta za prijenos, s infrastrukturom na tradicionalnoj i blockchain strani tržišta.

Peter Curley, voditelj pravnih poslova u Ondo-u kaže da izuzeće SEC-a favorizira upravo model koji su oni već dokazali: skrbništvo, temeljeno na pravima, sa stvarnim pravima dioničara i korporativnim akcijama koje prelaze na imatelja.

I Coinbase i Ondo imaju dijelove infrastrukture koju SEC, čini se, želi. Niti jedno od njih ne može pretpostaviti da njihova postojeća struktura ispunjava uvjete bez malo dorade.

Uniswapovi dopušteni bazeni mogli bi otvoriti vrata

Izuzeće SEC-a posebno je osmišljeno oko dopuštenih AMM fondova likvidnosti, što se čini kao dobra vijest za Uniswap.

Protokol je u srpnju uveo Permissioned Pools za v4 verziju platforme, omogućujući trgovanje reguliranom imovinom putem AMM-ova uz usklađenost koja se provodi izravno na blockchainu.

Iako to ne čini sam Uniswap licenciranom platformom pod SEC-om, njegovu v4 infrastrukturu mogli bi koristiti operateri koji ga grade, jer Permissioned Pools omogućuju izdavateljima kontrolu tko može trgovati ili pružati likvidnost, što je u skladu sa zahtjevima SEC-a.

Dozvoljeni pristup zahtijeva provjeru poznavanja klijenata (KYC), vođenje evidencije, javne obavijesti i transparentnost transakcija.

Ako se ta infrastruktura može povezati s pravima dioničara i regulatornom infrastrukturom potrebnom za trgovanje američkim vrijednosnim papirima, Uniswap potencijalno ima okvir koji bi se mogao prilagoditi modelu SEC-a.

Robinhood ima korisnike, ali ne i pravi proizvod

Robinhood već ima oko 200 dioničkih tokena kojima se trguje na Robinhood Chainu, koji je Tenev opisao kao jedan-na-jedan podržan i potpuno DeFi kompatibilan.

No, voditelj istraživanja u Four Pillarsu, Jaewon Kim, istaknuo je da SEC-ova naredba isključuje sintetičku izloženost, što isključuje proizvode poput Stock Tokena i Krakenovih xStocksa.

Robinhoodovi tokeni dionica su tokenizirane dužničke vrijednosnice koje izdaje Robinhood Assets (Jersey) Limited. To znači da pružaju ekonomsku izloženost temeljnim dionicama, ali ne daju imateljima zakonska ili korisna prava. Također nisu registrirani prema američkim zakonima o vrijednosnim papirima i nisu dostupni američkim državljanima.

No iako Robinhoodov postojeći proizvod ne odgovara pravilima SEC-a, njegova distribucijska i blockchain infrastruktura mogle bi mu dati veliku prednost ako uspije prilagoditi svoj model novim zahtjevima.

Krakenove xDionice su u potpunosti podržane temeljnim dionicama, ali također ne daju imateljima ista prava kao konvencionalne dionice. I biti podržan dionicama nije dovoljno da bi se kvalificiralo za ovo izuzeće.

Bryan Choe, voditelj istraživanja i operacija u RWA.xyz, platformi za tržišnu inteligenciju za tokeniziranu imovinu iz stvarnog svijeta (RWA), kaže da većinu postojećih tokeniziranih dioničkih proizvoda trenutno sponzoriraju treće strane, ali očekuje da će se to promijeniti u sljedećih 12 mjeseci.

- Očekujemo da će većina proizvoda prijeći na modele koje sponzoriraju izdavatelji - dodaje Choe i kaže da izuzeće 'usklađuje izdavatelje tokena s izdavateljima dionica' i moglo bi donijeti veću ravnotežu između različitih modela izdavanja.

Pet godina da se dokaže da su tokenizirane dionice zapravo bolje

SEC opisuje izuzeće kao privremeno, a predsjednik Paul Atkins kaže da će petogodišnje razdoblje omogućiti tržištu da se 'razvije' dok komisija 'procjenjuje buduće donošenje propisa'.

Osim toga koja će tvrtka dobiti prvo mjesto koje ispunjava uvjete, pravi test je hoće li tokenizirane dionice uopće krenuti u porastu.

Kao što Curley kaže, investitori moraju na kraju dobiti nešto 'brže, jeftinije ili korisnije od konvencionalne brokerske pozicije'. Već su se postavila pitanja hoće li fragmentirana likvidnost dioničkih tokena osigurati dobre cijene ili pristojno korisničko iskustvo.

Izuzeće bi moglo omogućiti trgovanje 24/7, djelomično vlasništvo, brže poravnanje, kompotabilnost na lancu i prava dioničara. Ali na kraju krajeva, te su prednosti važne samo ako je investitorima doista stalo.