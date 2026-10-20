RIT Croatia uključen u dva nova europska projekta usmjerena na inovacije i AI

Projekt BOOST4STEM okuplja osam partnera iz Europe s ciljem jačanja inovacija i poduzetništva u STEM obrazovanju

Veleučilište RIT Croatia je partner u dva nova međunarodna projekta financirana europskim sredstvima, usmjerena na razvoj inovacija, poduzetništva i primjenu umjetne inteligencije u gospodarstvu. Riječ je o projektima BOOST4STEM i AI4BLUE, koji studentima i nastavnicima otvaraju nove mogućnosti za sudjelovanje u međunarodnim istraživačkim, poduzetničkim i tehnološkim inicijativama.

Projekt BOOST4STEM okuplja osam partnera iz Europe s ciljem jačanja inovacija i poduzetništva u STEM obrazovanju. Tijekom dvije godine provedbe više od 6.000 studenata, nastavnika i članova administrativnog osoblja sudjelovat će u aktivnostima usmjerenima na razvoj poduzetničkih vještina, inovacijskih projekata i startup inicijativa. Projekt također predviđa podršku za najmanje 16 startup timova te doprinos osnivanju pet novih startupova. U okviru projekta RIT Croatia vodi radni paket posvećen komercijalizaciji istraživanja i razvoju startupova. Kroz mentorstvo, validaciju ideja, planiranje intelektualnog vlasništva i razvoj prototipa studentima i istraživačima pružit će se podrška u pretvaranju inovativnih koncepata u rješenja s tržišnim potencijalom.

Istodobno, kroz projekt AI4BLUE RIT Croatia sudjeluje u razvoju i primjeni umjetne inteligencije u sektorima plavoga gospodarstva, uključujući obalni turizam, akvakulturu, pomorsku logistiku i zaštitu okoliša. Projekt okuplja partnere iz Hrvatske i Italije te ima za cilj povećati dostupnost naprednih AI rješenja malim i srednjim poduzećima. Tim RIT Croatia doprinosit će projektu ekspertizom u područjima etike umjetne inteligencije, kibernetičke sigurnosti, regulatorne usklađenosti i razvoja AI agenata. U okviru projekta razvijat će se specijalizirana AI rješenja za zadatke poput tržišnih analiza, višejezične komunikacije, planiranja održivosti i turističkog predviđanja, a njihova će se primjena testirati u suradnji s poduzećima iz Hrvatske i Italije.

Iako su tematski različiti, oba projekta imaju zajednički cilj: povezati obrazovanje, istraživanje i gospodarstvo te studentima omogućiti rad na stvarnim izazovima, međunarodnu suradnju i stjecanje iskustava u područjima koja oblikuju budućnost tržišta rada.

Za RIT Croatia sudjelovanje u projektima BOOST4STEM i AI4BLUE predstavlja priliku za daljnje jačanje inovacijskog ekosustava, razvoj međunarodnih partnerstava te stvaranje novih prilika za studente koji žele svoje znanje primijeniti u poduzetništvu, istraživanju i razvoju novih tehnologija.