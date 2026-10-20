Ericsson Nikola Tesla: Prihodi skočili 23 posto, rastu narudžbe

Prihodi od prodaje dosegnuli su 204,2 milijuna eura, a ugovoreni poslovi 231,5 milijuna. Rast bilježe sva tri tržišna segmenta

Ericsson Nikola Tesla Grupa u prvih je devet mjeseci 2026. ostvarila 204,2 milijuna eura prihoda od prodaje, 23,3 posto više nego u istom razdoblju lani. Ugovoreni poslovi porasli su sa 196,4 na 231,5 milijuna eura, a operativna dobit povećana je 11,6 posto, na 17,9 milijuna eura. Rast je zabilježen u sva tri tržišna segmenta, pri čemu najveći pojedinačni doprinos rezultatima i dalje daju softversko inženjerstvo i usluge.

- Ericsson Nikola Tesla Grupa u prvih devet mjeseci 2026. godine ostvarila je rast ugovorenih poslova i prihoda od prodaje, uz povećanje profitabilnosti i snažan novčani tok iz poslovnih aktivnosti - istaknuo je dr.sc. Siniša Krajnović, predsjednik Uprave Ericssona Nikole Tesle.

Dioničarima Ericssona Nikole Tesle u srpnju je isplaćena redovna dividenda od 13,52 eura po dionici, odnosno ukupno 17,8 milijuna eura. Predsjednik Uprave Siniša Krajnović istaknuo je da financijska pozicija Grupe omogućuje nastavak ulaganja u razvoj poslovanja, a rast je ostvaren u sva tri tržišna segmenta.

Projekti s A1 Hrvatska i Hrvatskim Telekomom

U segmentu Telekom rješenja nastavljena je realizacija projekata za operatore u Hrvatskoj i regiji. Među njima je provedba novog višegodišnjeg ugovora s A1 Hrvatska, potpisanog u drugom tromjesečju ove godine, te modernizacija i proširenje mrežne infrastrukture za Hrvatski Telekom. Grupa je radila i na projektima za operatore u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i na Kosovu.

U segmentu Digitalnog društva poslovanje je obuhvatilo razvoj, modernizaciju i isporuku nacionalnih informacijskih sustava, osobito u zdravstvu i zemljišnoj administraciji. Kompanija razvija i rješenja za sustave za kritične zadaće te uspostavlja partnerstva i priprema buduće projekte u tom području.

Umjetna inteligencija u razvoju softvera

Najveći pojedinačni doprinos poslovnim rezultatima Grupe i dalje daju softversko inženjerstvo i usluge. Istraživačko-razvojni centar proširio je razvojne odgovornosti u području radijskih pristupnih mreža te nastavio razvijati kompetencije za 5G i buduće 6G mreže. Stručnjaci Grupe sudjelovali su u razvoju, integraciji i optimizaciji mrežnih rješenja za Ericssonove kupce diljem svijeta.

Kompanija u razvoj softvera uvodi i agentski pristup, kojim umjetna inteligencija postaje dio cjelokupnog razvojnog ciklusa. Ciljevi su, prema riječima Krajnovića, povećati produktivnost, ubrzati isporuku i poboljšati kvalitetu softverskih rješenja.

Poslovanje su pritom pratili geopolitička neizvjesnost, regulatorne promjene i sve veći sigurnosni zahtjevi. Krajnović je naveo da takve okolnosti otežavaju poslovanje i utječu na investicijske odluke, zbog čega Grupa posebnu pozornost posvećuje sigurnosti infrastrukture, kontinuitetu poslovanja i otpornosti opskrbnih lanaca.

Nastavljena su i ulaganja u obrazovanje i razvoj stručnjaka. U rujnu je završeno 25. izdanje Ericsson Nikola Tesla Summer Campa, na kojem je 47 studenata s 18 sveučilišta radilo na industrijskim zadacima primjenjujući umjetnu inteligenciju, tehnologije velikih podataka, proširenu stvarnost i 5G. Na ENT Tehnološkim danima, održanima tijekom pet dana kroz devet tematskih susreta, predstavljena su rješenja za gospodarstvo, javne usluge, zdravstvo, promet te sigurnosne i obrambene sustave.

U posljednjem tromjesečju Grupa planira nastaviti realizaciju ugovorenih projekata i razvoj novih poslova, uz ulaganja u ljude i tehnologije predviđena strategijom ENT2030.