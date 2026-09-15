Pravni triler

Poduzetnica tužila Hrvatsku za 2,2 milijarde dolara zbog Ville Münz

15. rujna 2026.
Vila Munz
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Antonija Knežević
Antonija Knežević
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Ljiljana Šegedin ponovno je tužila Hrvatsku, a iza zahtjeva stoje desetljeća sporova, stečaj Sagitte i nova zabilježba na vili u Ičićima.

Republika Hrvatska dobila je ovog ljeta u Washingtonu jednu od neobičnijih tužbi u svojoj novijoj povijesti. Ljiljana Šegedin pred američkim saveznim sudom tužila je Hrvatsku tražeći vrtoglavih 2,2 milijarde dolara, tvrdeći da je oštećena zbog navodnog izvlaštenja ulaganja te niza spornih postupanja hrvatskih vlasti. 

U svojoj prvotnoj tužbi Šegedin je navedeni iznos definirala kao zakonit, priznat i likvidiran dug, ustrajući u tvrdnji da ga je Hrvatska prešutno prihvatila izostankom odgovora na njezine ranije dopise. Osim financijskih potraživanja, u podnesku je iznijela niz teških optužbi koje uključuju prijevaru, pljačku, reketarenje, palež, uznemiravanje, lažno uhićenje pa čak i otmicu, istodobno tražeći zamrzavanje hrvatske imovine radi osiguranja naplate. Američki sud zasad nije utvrdio utemeljenost tih navoda niti je presudio da Hrvatska Šegedin duguje ikakav novac. 

Dvije tužbe u kratkom roku

Prvu tužbu Šegedin je podnijela 5. lipnja 2026. pred saveznim sudom u Washingtonu. 

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