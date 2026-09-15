Varteks tuži S-Park jer nije platio 1,5 milijuna eura za zemljište

Stečajni upravitelj mora pokrenuti parnicu, a izglasana je i provjera spornih dozvola za projekt Varteks kvart - urbana regeneracija

Varteks pokreće sudsku naplatu 1,5 milijuna eura od tvrtke S-PARK Hrvatska. Vjerovnici su na skupštini jednoglasno naložili stečajnom upravitelju da do 23. rujna pokrene parnicu za neplaćeni treći obrok kupoprodajne cijene nekretnina.

Time je potvrđeno ono o čemu smo već pisali u Lideru uoči skupštine, što je odbor vjerovnika jednoglasno podržao još 1. rujna.

No skupština održana 14. rujna pred Trgovačkim sudom u Varaždinu nije ostala na prvotno jedinoj točki dnevnog reda. Na prijedlog Westgate Cityja vjerovnici su upravitelju dali još jedan nalog, da bez odgode od Grada Varaždina zatraži dozvole i prateću dokumentaciju povezanu s projektom 'Varteks kvart - urbana regeneracija' te aktima izdanima u vezi s ugovorima Grada, Varteksa i S-Parka. I ta je odluka donesena jednoglasno, premda je Đuričin tijekom rasprave pribavljanje dokumentacije ocijenio nepotrebnim.