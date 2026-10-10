Još su studenti, a već vode platformu s više od 5000 novih stanova

Dvojica Riječana, Gabriel Drenik i Karlo Devčić, digitaliziraju tržište novogradnje, razvijaju AI za procjenu vrijednosti i spremaju daljnje širenje

Još studenti, a već poduzetnici: dvojica mladih Riječana usudila su se učiniti ono što čine rijetki. Gabriel Drenik i Karlo Devčić, studenti četvrte godine strojarstva na Tehničkom fakultetu odnosno financija na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, odlučili su se uhvatiti ukoštac ni manje ni više nego s domaćim tržištem nekretnina.

To dinamično i važno tržište bilo je slabo digitalizirano, a oni su pronašli rješenje u digitalnoj platformi koja bi znatno olakšala posao prodavateljima i kupcima. Nedostatak su uvidjeli pri obiteljskoj kupnji nekretnine, a s obzirom na to da, kako vele, imaju izraženu poduzetničku crtu, odlučili su preuzeti inicijativu, iskoristiti priliku i ponuditi svoje rješenje.

Potpuna digitalizacija

Bilo im je doista nevjerojatno da u 21. stoljeću nema odgovarajuće platforme za ponudu nekretnina s obzirom na to da su ljudi danas sve više usmjereni na mobilne uređaje i društvene mreže, zbog čega je snažna digitalna prisutnost postala presudna. Više nije dovoljno postaviti klasičan oglas, smatrali su, nego je nužna izrada visokokvalitetnih videozapisa, fotografija i modernih vizuala.

– Težimo što većoj digitalizaciji kako bi se kvalitetno i vizualno atraktivno predstavile nekretnine i projekti. S obzirom na to da potencijalni kupci provode velik dio svog vremena pred ekranima pametnih telefona, taj ciljani oblik marketinške prisutnosti ključan je za uspješno pozicioniranje i isticanje svakog projekta na tržištu. Važno je pri tome istaknuti da mi ne posredujemo u prometu nekretnina, već smo agencija za promidžbu i bavimo se digitalnim marketingom. A to što smo mladi, uopće nije otegotna okolnost, nego velika prednost, jer je znanje danas brzo dostupno onomu tko ga želi. Na svome poduzetničkom putu zato smo proučavali iskustva mnogih osnivača i primjere njihovih startupova koji su prerasli u svjetske tvrtke – objašnjava Devčić.