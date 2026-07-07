Kućanstva povukla ručnu: kupuju stanove i kuće u razini kriznih godina

Dok se većina europskih tržišta oporavila, u Hrvatskoj se promet stambenim nekretninama kućanstava spustio na razine iz 2009. i 2011.

I dok je u većini Europske unije tržište stambenih nekretnina u 2025. godini živnulo, Hrvatska je ostala među rijetkim iznimkama. Prema podacima Eurostata, broj prodanih stambenih nekretnina koje kupuju kućanstva lani je pao u samo tri od 18 država članica za koje su dostupni podaci, a najveći pad zabilježen je upravo u Hrvatskoj - 4,1 posto.

Hrvatska jedina s padom dvije godine zaredom

Pad je zabilježen još u Bugarskoj, gdje je broj transakcija smanjen 2,5 posto, te u Poljskoj, s padom od 1,1 posto. S druge strane, u susjednoj Sloveniji tržište je doživjelo snažan oporavak: broj transakcija porastao je 29,9 posto. Dijelom je tome pridonijela i niža baza, budući da je u 2024. godini prodaja u Sloveniji pala 17,7 posto.

No, dok je u Sloveniji prošle godine došlo do preokreta, u Hrvatskoj se silazna putanja nastavila. Nakon pada od 13,9 posto u 2024., broj transakcija smanjen je i u 2025. godini. Hrvatska je, prema dostupnim podacima Eurostata, jedina među promatranim zemljama koja je dvije godine zaredom zabilježila pad prodaje. U 2024. po padu je bila druga, a u 2025. prva.