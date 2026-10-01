Cijene nekretnina ne popuštaju: Zagreb u šest mjeseci poskupio devet posto

Na godišnjoj razini nekretnine u Zagrebu skuplje su 15,7 posto, a nastavlja se i trend bržeg rasta cijena starogradnje od novogradnje.

Cijene stanova i kuća u Hrvatskoj nastavile su snažno rasti i u drugom tromjesečju 2026. godine. Stambene nekretnine bile su u prosjeku 12,7 posto skuplje nego godinu ranije, dok su u odnosu na prvo tromjesečje cijene porasle dodatnih 2,7 posto, pokazuju novi podaci Državnog zavoda za statistiku.

Godišnja stopa rasta time je ipak nešto usporila. U prvom tromjesečju cijene su bile 14,3 posto više nego godinu prije, a sada je rast spušten na 12,7 posto. Ipak, podaci ne pokazuju veći zaokret na tržištu: cijene su samo u prvoj polovici ove godine na razini Hrvatske porasle oko 6,1 posto.

Starogradnja brže poskupljuje

Nastavlja se pritom trend prema kojem starogradnja, odnosno postojeći stambeni objekti, poskupljuje osjetno brže od novogradnje. Postojeće nekretnine bile su u drugom tromjesečju 14,1 posto skuplje nego godinu ranije, dok su cijene novih stambenih objekata porasle 9,2 posto. Razlika je još izraženija na tromjesečnoj razini: postojeće nekretnine poskupjele su 3,4 posto, a novogradnja samo 0,8 posto.

Među regijama najsnažniji godišnji rast bilježe Zagreb i dijelovi Hrvatske izvan Zagreba i Jadrana. U Gradu Zagrebu cijene su u godinu dana porasle 15,7 posto, a u kategoriji 'Ostalo'. kojom DZS obuhvaća preostale dijelove zemlje, 15,8 posto. Na Jadranu je rast bio osjetno niži, ali i dalje visokih devet posto.

U Zagrebu je rast u drugom tromjesečju blago usporio, s 4,8 posto u prva tri mjeseca godine na 4,1 posto u razdoblju od travnja do lipnja. No dvije visoke tromjesečne stope znače da su stambene nekretnine u glavnom gradu samo od kraja prošle godine do kraja lipnja poskupjele približno 9,1 posto.

Za usporedbu, u istom je razdoblju kumulativni rast na Jadranu iznosio oko 3,5 posto, a u ostalim dijelovima Hrvatske oko 5,6 posto. Postojeće nekretnine na razini cijele zemlje od početka godine poskupjele su oko 7,2 posto, a novogradnja oko 2,9 posto.

HNB: cijene rastu brže od dohodaka

Novi DZS-ovi podaci stižu dan nakon što je Hrvatska narodna banka ponovno upozorila na snažan rast cijena stambenih nekretnina i rizike koji proizlaze iz nastavka takvog trenda. HNB upozorava da cijene nekretnina rastu brže od nekih njihovih temeljnih odrednica, uključujući dohotke stanovništva i troškove gradnje, što dodatno pogoršava priuštivost stanovanja.

Pritisak na tržište podupire i snažan rast stambenog kreditiranja. HNB je pritom upozorio da su, unatoč određenom usporavanju, stope rasta kredita i dalje visoke te da niže kamatne stope i snažna potražnja nastavljaju djelovati na tržište nekretnina.

DZS-ov indeks cijena stambenih objekata temelji se na podacima Porezne uprave o stvarno obavljenim transakcijama stanova, kuća i apartmana koje kupuju kućanstva, pa ne prati oglašene, nego tržišno ostvarene cijene. U cijenu nekretnine uključena je i vrijednost zemljišta.