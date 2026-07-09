Nakon smjena u Nadzornom odboru, Lürssen oživljava prodaju LRH

Skupština dioničara 22. srpnja odlučivat će o opozivu predsjednika NO-a Johannesa Böcka koji se navodno protivio izlasku Gitone Adriatica i vlasničke strukture

Prošlo je već godinu dana od bombastične najave da će obitelj Lürssen prodati svoj većinski paket dionica Liburnia Riviera Hotela (LRH), ali novog vlasnika opatijski hotelijer još nije dobio. No, to ne znači da je ta ideja napuštena; štoviše, predstojeća skupština dioničara trebala bi postaviti temelj za realizaciju izlaska njemačkog milijardera iz kompanije. U tom kontekstu, valja podsjetiti da je LRH 23. lipnja na Zagrebačkoj burzi izvijestio o ostavci predsjednika Nadzornog odbora Johannesa Böcka te članova Philipa Götha i Alexandera Paula Zinnela.

Većinski dioničar, tvrtka Gitone Adriatic – u vlasništvu obitelji Lürssen – predložila je da skupština dioničara zakazana za 22. srpnja potvrdi za nove članove NO-a, Andreu Sperling-Koch, Thomasa Mayera te Ludwiga Maximiliana. Vijest o Böckovoj ostavci i imenovanju novih članova izazvala je dosta pažnje na Kvarneru jer je Böck godinama slovio za osobu od Lürssenova povjerenja i jednu od ključnih figura u vođenju kompanije.

Ponuđača i dalje nema

Prema neslužbenim tvrdnjama Liderovih izvora upućenih u stanje u LRH, smjena Johannesa Böcka tumači se kao želja Lürssena da se ukloni jedna od većih prepreka prodaji paketa koji drži Gitone. Naime, Böck se navodno dosta protivio prodaji zbog osobnih interesa, kako se može čuti od upućenih izvora. To ne znači da potpuno napušta biznis na Kvarneru – ostat će direktor Gitone Adriatic, zajedno s drugim direktorom Danielom Michaelom Kartjeom.

Johannes Böck

Kako doznajemo, Kartje sada ima veću ulogu u pripremi Gitoneova izlaska iz vlasničke strukture, a taj je zadatak dobio od sinova Petera Lürssena, kojima je povjereno vođenje hotelijerskog biznisa obitelji koja je u poslovnom svijetu čuvena kao brodograditelj luksuznih jahti.