Poduzetnici iz Sesveta preuzimaju tvrtku kćer Gorenja

Bruno i Marko Šagud, vlasnici obiteljske tvrtke VAR iz Sesveta, prijavili su preuzimanje slovenskog Gorenje GTI-ja koju Hisense pokušava prodati još od 2020. godine.

Bruno i Marko Šagud, vlasnici sesvetske obiteljske tvrtke VAR, namjeravaju preuzeti slovensku tvrtku Gorenje GTI, koja posluje u sastavu kineske grupacije Hisense. Riječ je o kompaniji iz Velenja koja je prošle godine ostvarila gotovo 20 milijuna eura prihoda.

Preuzimanje je prije nekoliko dana slovenskoj Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja (AVK) prijavila tvrtka Zdrav-Co iz Ljubljane, koju su Šagudi osnovali krajem kolovoza ove godine uz jednake vlasničke udjele.

Hisense, koji je preuzeo Gorenje 2018. godine, već duže vrijeme nastoji prodati poslovanja koja nisu izravno povezana s njegovom osnovnom djelatnošću - proizvodnjom kućanskih aparata. Slovenski Dnevnik još je 2020. objavio kako Gorenje planira prodaju triju društava: Gorenje GTI, Gorenje Keramike te hrvatskog Kemis-Termocleana. U sklopu tog dugogodišnjeg restrukturiranja grupacija je već prodala nekoliko biznisa, poput Gorenje Surovine i proizvođača grijača vode Gorenje Tiki.

Iako mu prihodi posljednjih godina padaju, s 36,1 milijun eura u 2017. te 27,3 milijuna u 2022. na prošlogodišnjih 19,86 milijuna eura, Gorenje GTI nije gubitaš. Tvrtka je prošlu poslovnu godinu završila s 812 tisuća eura neto dobiti i prosječno 37 zaposlenih. Primarno se bavi trgovinom metalnim materijalima i poluproizvodima, prodajom i servisiranjem poljoprivredne i transportne mehanizacije uključujući viličare, a nedavno je ponudu proširila i na sustave za pohranu električne energije namijenjene kućanstvima i industriji.

VAR povećao prihode sedam puta

Kupci Bruno i Marko Šagud na čelu su obiteljske tvrtke VAR iz Sesveta, osnovane 1992. godine, koju su zajedno s Đurđicom Šagud naslijedili nakon smrti Zdravka Šaguda. VAR je specijaliziran za prodaju, najam, održavanje i remont viličara te skladišne i građevinske mehanizacije.

Od 2024. godine ekskluzivni je zastupnik američkog proizvođača viličara Hyster za Hrvatsku, a ekskluzivno zastupa i talijanski Baumann, specijaliziran za bočne viličare. U ponudi ima i podizne platforme Skyjack, dok je prodajni i servisni partner proizvođača hidrauličnih sustava Linde Hydraulics.

Sjedište i prodajno-servisni centar tvrtke nalaze se u Sesvetama, a VAR ima podružnice u Gornjem Kuršancu i Livani pokraj Osijeka, remontni centar u Gornjoj Stubici te skladište u Lukavcu. Na stranicama tvrtke je najavljeno i otvaranje novih poslovnica u Posedarju i Dražicama pokraj Rijeke.

Sesvetska je tvrtka ostvarila izniman poslovni uzlet. Dok su joj prihodi 2014. godine iznosili oko 1,6 milijuna eura, a 2019. oko 3,3 milijuna eura, prošlu je godinu završila s 11,45 milijuna eura prihoda, uz 392 tisuće eura neto dobiti i 97 zaposlenih. U posljednjih 11 godina VAR je tako povećao svoje prihode više od sedam puta.

Preuzimanjem Gorenje GTI-ja Šagudi kupuju kompaniju s većim ukupnim prihodima od samog VAR-a. S obzirom na to da obje tvrtke dijele srodne djelatnosti, osobito u segmentu prodaje i servisa viličara te industrijske mehanizacije, ova transakcija otvara značajan prostor za spajanje i osnaživanje distribucijskih i servisnih mreža na hrvatskom i slovenskom tržištu.