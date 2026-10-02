King Cross Zagreb transformiran u modernu shopping destinaciju

Od travnja 2024. trajalo je cjelovito preuređenje prvog hrvatskog shopping centra, u što je uloženo 40 milijuna eura

Nakon dvogodišnjeg cjelovitog preuređenja završena je transformacija i repozicioniranje prvog hrvatskog shopping centra, King Cross Zagreb. SES je u sveobuhvatan razvoj shopping destinacije, uz neprekidno poslovanje centra, uložio više od 40 milijuna eura.

Od travnja 2024. godine shopping centar je prošao temeljitu modernizaciju i unaprjeđenje. Istodobno je zakupna površina na postojećoj lokaciji povećana za približno 10 posto, na ukupno 38.500 metara četvornih. Modernizacija donosi otvorenu i suvremenu arhitekturu, nove prostore za boravak posjetitelja te proširenu ponudu u segmentima shoppinga, gastronomije, slobodnog vremena i obiteljske zabave.

Novi smjer posebno dolazi do izražaja kroz King’s Garden: potpuno nova unutarnja i vanjska gastro zona koja otvara King Cross prema vanjskom prostoru te povezuje gastronomiju, druženje i zabavu. Novom ponudom King Cross se istodobno dosljedno transformirao iz klasičnog shopping centra u dinamičan prostor za život cijele obitelji.

Najvažnije značajke:

Investicija u iznosu većem od 40 milijuna eura

Cjelokupna modernizacija uz neprekidno poslovanje centra trajala je od travnja 2024. do rujna 2026.

King’s Garden: više od 1000 m² velika unutarnja i vanjska gastro zona sa sedam novih gastronomskih koncepata, prostranim terasama, sadržajima za zabavu, atraktivnom arhitekturom i bogatom hortikulturom

Shopping i obiteljska zabava na potpuno novi način: novi miks trgovina, dječji zabavni park Twister, igraonica Mini Lollipop i vanjsko dječje igralište

Sport: Decathlon s vlastitim vanjskim prostorom za igru i testiranje sportske opreme

Održivost: prelazak na grijanje i hlađenje pomoću dizalica topline umjesto fosilnih goriva; ventilacija regulirana prema stvarnim potrebama, najsuvremenija LED tehnologija

Prepoznatljiv novi arhitektonski izgled s novim središnjim trgom; prostrane zelene površine, hortikultura, unutarnje i vanjske terase i drugi jedinstveni elementi dizajna

Najveći E-Mobility Hub u Hrvatskoj sa brzim punionicama za električna vozila

Potpuna reorganizacija parkirališta uz optimizirani sustav unutarnjeg prometovanja

Marcus Wild, član Uprave za nekretnine SPAR Österreich kazao je kako uz maloprodaju prehrambenih proizvoda, SES predstavlja snažan drugi stup SPAR-a te je u europskoj industriji shopping centara među vodećim kompanijama po kvaliteti i nositeljima vrhunskog stručnog znanja. - Cjelovitom modernizacijom King Crossa u Zagrebu kompanija je ponovno impresivno pokazala svoju inovativnost i snagu svojih koncepata - kazao je Wild

Christoph Andexlinger, CEO SES Spar European Shopping Centers ističe da King Cross vrlo lijepo pokazuje što podrazumijevamo pod dinamičnim prostorom za život: shopping je važan dio ponude, ali odavno više nije jedini razlog dolaska. - Centar smo u potpunosti prilagodili potrebama današnjih i budućih korisnika, stvorili nove prostore za gastronomiju, slobodno vrijeme i druženje te istodobno podigli miks trgovina na novu razinu. Za nas je ključno da se ljudi ovdje rado zadržavaju i uvijek iznova otkrivaju nešto novo. Ovom modernizacijom za King Cross počinje novo razdoblje - naglasio je Andexlinger.

Zoran Karamatić, Country Manager SES Hrvatska

Zoran Karamatić, Country Manager SES Hrvatska izjavio je da je King Cross već više od dva desetljeća omiljeno mjesto susreta stanovnika Zagreba i okolice. - Tu snagu čuvamo, a istodobno stvaramo potpuno novo iskustvo posjeta. Uspjeli smo KING CROSS pretvoriti u najmoderniji shopping centar u Hrvatskoj: s modernim trgovinama, odličnom gastronomskom ponudom, dječjim zabavnim parkom Twister, sportskim sadržajima i prije svega visokom razinom kvalitete boravka. Tako smo stvorili destinaciju koja postojećim i novim posjetiteljima nudi brojne razloge za dolazak i dulji boravak - poručio je Karamatić.

Korak po korak do novog King Crossa

Sveobuhvatna transformacija King Crossa provedena je uz neprekidno poslovanje centra za posjetitelje. Nakon početka radova u travnju 2024. modernizacija je provedena u nekoliko međusobno usklađenih faza kako bi veliki dijelovi shopping centra tijekom cijelog razdoblja rekonstrukcije mogli ostati otvoreni operativno funkcionirati.

Važna prekretnica bila je prva djelomična završna faza krajem veljače 2025. godine: potpuno obnovljeni dio centra otvoren je s novim i moderniziranim trgovinama, među kojima je i modernizirana najveća Decathlon trgovina u Hrvatskoj. Istodobno je do tada obnovljeno više od polovice parkirališnih površina te je otvoren novi južni ulaz u centar. Uslijedile su daljnje faze otvorenja u prosincu 2025. i proljeće 2026. godine. Krajem svibnja 2026. otvoren je King’s Garden, jedan od ključnih elemenata transformacije i jedinstveni gastronomski koncept u regiji.

King’s Garden otvara King Cross prema vanjskom prostoru

Jedno od središnjih obilježja modernizacije je jedinstveni gastronomski koncept King’s Garden. Nova gastro zona na posebno velikodušan način povezuje unutarnji i vanjski prostor. Velike staklene površine otvaraju i povezuju unutarnje i vanjske prostore shooping centra. Ugostiteljske jedinice oblikovane su kao zasebni arhitektonski objekti koji se skladno povezuju s terasama i vanjskim prostorima za boravak.

King Cross Zagreb, King Garden

Topli materijali, jedinstvena hortikultura i različite zabavne zone za boravak stvaraju prepoznatljivu atmosferu. Vanjski prostor dodatno obogaćuju mjesta za sjedenje te vanjska posebno dizajnirana zelena zona. Posebno je upečatljiva i vizualno atraktivna čelična skulptura u boji 'Golden Gate Bridge crvene' uz glavno pročelje što dodatno naglašava novi arhitektonski karakter trgovačkog centra.

Sedam novih gastronomskih koncepata

King’s Garden otvoren je krajem svibnja i objedinjuje različite gastronomske koncepte – od hrvatske do međunarodne kuhinje. Ponudu čine KFC, Veranda Grill, Ginger Sushi, Pizzeria Verona Due, Macchiato Cakes i Vivas Bar, a uskoro ponudu dodatno obogaćuje Burger King s drive-inom – kao jedina takva lokacija na zapadu Zagreba.

Više doživljaja: zabava, obitelj i sport

Modernizacijom KING CROSS donosi dodatne razloge za posjet. Od rujna Twister, vodeći hrvatski operater dječjih igraonica, sa svojom je prvom lokacijom u Zagrebu postao dio bogate ponude KING CROSS-a.

Koncept je namijenjen djeci od jedne do dvanaest godina te nudi organiziranu igru i istraživanje u modernom, ugodnom i, prije svega, vrlo zabavnom okruženju. Jedinstvena posebnost Twister igraonice je deset metara dugački tobogan.

King Cross raspolaže s tri različite zone za dječju igru i zabavu: Twister dječji zabavni park, Mini Lollipop igraonica i novootvoreno vanjsko dječje igralište.

Sport, fitness i zdravlje

Ponudu iz područja drogerije i zdravlja predstavljaju INTERSPAR, dm i Müller. Raznovrstan miks trgovina, uz Sport Vision s dva različita koncepta, dodatno ponudu obogaćuje Unisport kao novi partner u području sporta i kretanja što je ujedno prva i jedina Unisport trgovina u Hrvatskoj.

Dugogodišnji ključni zakupac Decathlon značajno je proširio svoju prodajnu površinu te u KING CROSS-u ima vanjski prostor za sportsku igru i testiranje sportske opreme. Ponudu sporta i slobodnog vremena dodatno će uskoro upotpuniti Sparta Gym s novim fitness konceptom.

Arhitektura: od zatvorenog volumena do otvorenog mjesta susreta

Arhitektonski koncept razvijen u suradnji s kompanijom Chapman Taylor slijedi jasno načelo: očuvati postojeće kvalitete, a istodobno KING CROSS otvoriti, unaprijediti i učiniti ga ponovno atraktivnim i potpuno novim prostorom za još bolji doživljaj kupovine i provođenje slobodnog vremena.

Prethodni uglavnom zatvoren i monolitan volumen zgrade s namjerom je otvoren prema posjetiteljima i okolnom prostoru za još bolji ugođaj. Nove i atraktivne staklene površine pročelja, otvoreni ulazni i prostori te proširena gastronomska ponuda stvaraju snažnu vizualnu povezanost između unutarnjeg i vanjskog prostora. Krajobrazno uređenje dodatno naglašava tu povezanost kroz zelene površine, vodene elemente, prostore za sjedenje i druge pažljivo osmišljene elemente krajobrazne arhitekture.

Unutrašnjost centra je doživjela sveobuhvatno osvježenje, postojeći krovni prozori koji omogućuju prodor dnevne svjetlosti u velikoj su mjeri sačuvani i nadopunjeni novim elementima dizajna koji ciljano naglašavaju igru svjetla i sjene. Topli, taktilni materijali, nove podne obloge te obnovljeni izlozi i fasadni elementi stvaraju jedinstven vizualni identitet. Raskošna visina prostora centra dodatno je naglašena, dok su stropne i zidne površine postale potpuno iskorištene te dio novog dizajna.

Arhitektonski vrhunac interijera: novi središnji prostor centra

Nova središnja zona, glavnog trga, zamišljena je kao mjesto susreta, boravka i fleksibilan prostor za različita događanja. Otvoreni stropni elementi, krovni prozori, fontana i zelenilo stvaraju dodatnu kvalitetu boravka te u unutrašnjosti nastavljaju dizajn vanjskog prostora.

Crvena skulptura kao prepoznatljiv vizualni simbol

Novi King Cross dobiva prepoznatljiv i izdaleka vidljiv i prepoznatljiv vizualni simbol u obliku upečatljive crvene čelične skulpture uz glavno pročelje. Razgranati nosači postupno se stapaju u slobodno oblikovanu poligonalnu mrežu koja podsjeća na krošnje drveća te stvara dojam lebdećeg krova.

Izražajna konstrukcija prostorno uokviruje otvorenu promenadu, naglašava tri ulaza u centar te novoj pješačkoj zoni s vanjskom gastronomijom daje atraktivan izgled. Intenzivna crvena boja postavljena je kao savršeni kontrast pročelju, čime skulptura postaje prepoznatljiva i jedinstvena orijentacijska točka King Crossa.

Modernizacija postojećeg objekta usmjerena prema budućnosti

Jedan od ključnih naglasaka modernizacije jest dugoročni razvoj i očuvanje vrijednosti postojeće lokacije. Umjesto nove gradnje, SES dosljedno razvija postojeću nekretninu koristeći postojeće strukture, a u arhitektonskom smislu zadržane su ključne kvalitete postojećeg objekta koje su ciljano obogaćene.

Modernizirani tehnički sustavi i infrastruktura doprinose tome da King Cross dugoročno bude spreman za buduće potrebe. Oko 20.000 četvornih metara zelenih površina dio je dizajnerskog koncepta lokacije. Raznovrsna hortikultura s više od 30 različitih vrsta i 10.000 biljaka u unutarnjem i vanjskom prostoru oblikuje nove ugodne zone za boravak i pridonosi njihovoj kvaliteti.

Resursno učinkovita tehnika zgrade: bez fosilnih goriva i energetski učinkovita

Važan dio modernizacije odnosi se i na energetsku učinkovitost King Crossa. SES je obnovio cjelokupne sustave grijanja, hlađenja, ventilacije i tehničke opreme zgrade. Za proizvodnju potrebne toplinske i rashladne energije sada se koriste visokoučinkovite dizalice topline s rekuperacijom topline, umjesto fosilnih goriva.

Inteligentni sustav upravljanja zgradom kontinuirano prilagođava dovod svježeg zraka stvarnim potrebama te na taj način dodatno smanjuje potrošnju energije. U području rasvjete King Cross dosljedno primjenjuje energetski učinkovita rješenja: dosadašnji sustavi zamijenjeni su modernom LED tehnologijom. Prepoznatljive viseće svjetiljke su tehnički modernizirane te također opremljene LED tehnologijom.

Najveći E-Mobility Hub u Hrvatskoj, car sharing i regionalna biciklistička staza

Infrastruktura za elektro mobilnost također je značajno proširena. Na lokaciji su dostupne 32 punionice za električna vozila, uključujući 20 brzih punionica, čime King Cross postaje najveći Mobility Hub za električna vozila u Hrvatskoj.

Ponudu mobilnosti dodatno upotpunjuju parkirna mjesta za car sharing. KING CROSS će se sljedeće godine također povezati s regionalnom biciklističkom infrastrukturom Greenway, čime će dodatno unaprijediti dostupnost centra biciklima.

O SES Spar European Shopping Centers

SES Spar European Shopping Centers razvija, gradi i upravlja shopping centrima u šest zemalja: Austriji, Sloveniji, Italiji, Mađarskoj, Hrvatskoj i Češkoj Republici.

Trenutačno kompanija sa sjedištem u Salzburgu upravlja s 32 shopping centra u srednjoj, južnoj i istočnoj Europi, s ukupnom iznajmljenom površinom (GLA) većom od 871.000 četvornih metara. SES je tržišni lider u segmentu velikih shopping centara u Austriji i Sloveniji.

S više od 116 milijuna posjetitelja godišnje, zakupci u SES-ovim shopping centrima ostvarili su 2025. godine promet od 3,61 milijarde eura.

Stručno znanje iz područja razvoja projekata, upravljanja gradnjom, zakupa poslovnih prostora te upravljanja centrima i tehničkog upravljanja objektima SES uspješno pruža i kao uslugu vanjskim vlasnicima shopping centara.

SES trgovački centri višestruko su nagrađivani na nacionalnoj i međunarodnoj razini za arhitekturu i dizajn, održivost, prometna rješenja i inovativni marketing. SES je dio grupacije SPAR Österreich.

Više informacija: www.ses-european.com i presse.ses-european.com.