Sofascore se pridružio brojnim hrvatskim brendovima koji su postali dijelom pop-kulture

Domaći brendovi kroz povijest su se često nalazili u središtu pozornosti svjetske javnosti, ostvarujući izniman uspjeh i priznanje na globalnoj sceni. Najnoviji primjer hrvatske priče koja je postala dijelom popularne kulture objavio je nedavno suosnivač Sofascorea Ivan Bešlić na LinkedInu, a riječ je o poznatom britanskom reperu AJ Traceyju koji je spomenuo Sofascore u svojoj pjesmi ‘Joga Bonito‘ koja samo na YouTubeu broji preko 1,5 milijuna pregleda.

- Zlatko i ja imamo posebnu emociju jer smo ovim ulaskom u mainstream napravili puni krug. Od foruma Cesarica, do sporta i ponovno natrag do glazbe. Kada smo prije 12 godina kupovali domenu, vjerovali smo da ona može postati IT i sportski brend, ali nismo očekivali da će izaći iz tih okvira. Ovo je i velika nagrada svima u timu koji rade na algoritmu i promociji ocjene igrača. Od prvog dana ovog featurea gledamo kako ga poboljšati ili dodati novu ligu. Čak smo izlobirali i da se lokalni sport krene statistički pratiti na razini najboljih liga svijeta - napisao je Bešlić na LinkedInu.

Inače, Sofascore je domaća aplikacija za praćenje i analizu sportskih rezultata koja je još prošle godine u rujnu zabilježila više od 50 milijuna skidanja, što ih svrstava u sam vrh postojećih 3.5 milijuna aplikacija u Google Play Storeu. Trenutno broji više od 25 milijuna aktivnih korisnika mjesečno i omogućuje napredno praćenje preko 11 tisuća turnira u 24 sporta na više od 40 jezika, a njen ulazak u popularnu kulturu samo pokazuje da domaći IT proizvod prepoznaju korisnici diljem svijeta.

Sofa IT, tvrtka koja stoji iza Sofascorea, ostvarila je impresivan rast u 2023. godini. Ukupni godišnji prihod iznosio je nešto više od 19 milijuna eura, što je rast prihoda od 23,75 posto u odnosu na 2022. kada je isti iznosio 15,38 milijuna eura. U 2023. su također povećavali broj zaposlenih pa po zadnjim podacima na domaćoj aplikaciji radi čak 142 zaposlenika, a ulaskom u popularnu kulturu pridružili su se nekoliko hrvatskih brendova koji su se na jedan ili drugi način našli u sličnim situacijama.

Aplikacije, vina, naočale i začini

Na primjer, krunidba kraljice Elizabete II. davne 1953. godine upisana je u povijest grada Iloka jer su tog dana uzvanicima krunidbe na dvoru u Londonu poslužena vina iz Iločkih podruma. Uzvanici iz cijeloga svijeta pili su tom prigodom arhivsko vino traminac iz 1948. godine te zeleni silvanac.

- U London je te 1953. godine otišlo oko 11.000 boca vina, i to najviše traminca. Prethodno je Iločke podrume posjetilo izaslanstvo iz Velike Britanije koje je kušalo naša vina i potom donijelo odluku da upravo traminac i zeleni silvanac žele na krunidbi kraljice. I danas se svi mi u Iločkim podrumima ponosimo time - rekla je jednom prilikom za Jutarnji voditeljica turizma u Iločkim podrumima Vesna Štajner.

Inače, jedna boca traminca koji se služio na kraljičinoj krunidbi koštao je gotovo 1500 eura, a 70 godina kasnije kraljičin je sin pio ista hrvatska vina. Iločka vina pila su se i prilikom obilježavanja dijamantnog jubileja kraljice Elizabete, 2012. godine kada je obilježeno 60 godina otkako je postala kraljica.

Tko zna, možda su se u kakvim kraljevskim dvorima nosile i haljine poznate domaće dizajnerice Matije Vujice koja je poznata po tome da je odijevala zvijezde poput Carmen Electre, Rumor Willis, AnnaLynne McCord i mnoga druga holivudska lica. A s ovim smo primjerima samo zagrebali površinu.

Podravkinu Vegetu, koja je prvi put proizvedena 1959. godine, može se naći u više od 50 zemalja i često se spominjala i spominje u svjetski poznatim kulinarskim emisijama, a njen je ulazak u popularnu kulturu dodatno potvrđen kada je spomenuta u poznatoj američkoj reality seriji ‘Top Chef‘.

Rimčevu Neveru, najbrži električni automobil na svijetu, u jednom su trenutku prenosili najveći svjetski mediji i slavne osobe, uključujući i popularne YouTubere i automobilske entuzijaste kao što je legendarni Richard Hammond iz popularne emisije ‘The Grand Tour‘.

Hrvatski brend sunčanih naočala Sheriff & Cherry rovinjskog dizajnera Maura Massarotta također je omiljen među holivudskim zvijezdama. Na primjer, glumica Keira Knightley posjetila je Hvar u sklopu glazbenog festivala FOR na kojem je nastupao njezin suprug, muzičar James Righton. Tog se ljeta, osim u hrvatsku obalu, Keira Knightley zaljubila i u ovaj domaći brend, a naočale rovinjskog dizajnera nosile su i zvijezde poput Rihanne, Beyonce, Franka Oceana, Klaxonsa, Neneh Cherry, Chanel Iman, Grimes i mnogi drugi.

Lista domaćih brendova koji su postali dijelom popularne kulture postaje sve dulja i gotovo ih je nemoguće sve nabrojati, ali jedno je sigurno - o hrvatskim se proizvodima priča... pa čak i pjeva!