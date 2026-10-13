Vladislav Veselica nakon Janafa prelazi u GrECo Specialty

Nakon ostavke koja je stupila na snagu 30. rujna, bivši član Uprave Janafa preuzeo je vodstvo energetskog segmenta austrijske grupacije

Vladislav Veselica, donedavni član Uprave JANAF-a, preuzeo je poziciju voditelja odjela za energetiku, elektroenergetiku i rudarstvo (Group Head of Energy, Power & Mining) u tvrtki GrECo Specialty, koja posluje u sastavu austrijske grupacije GrECo. Vijest o novoj funkciji objavio je na LinkedInu.

Njegovo novo imenovanje dolazi manje od dva tjedna nakon što je i službeno napustio Upravu JANAF-a, u kojoj je proveo više od šest godina. Veselica je ostavku podnio 2. rujna , iako mu je četverogodišnji mandat trebao trajati do veljače 2028. godine.

Odlasku su prethodili medijski napisi o nesuglasicama između Veselice i predsjednika Uprave JANAF-a Stjepana Adanića. Prema ranijem pisanju medija, njihov odnos bio je opterećen pitanjima Veseličina poslovnog angažmana izvan kompanije i međusobnim optužbama. Ipak, Veselica je nakon objave ostavke izjavio da je riječ isključivo o osobnim razlozima.

Od naftne industrije do upravljanja rizicima

Veselica je ekonomist i menadžer s dugogodišnjim iskustvom u energetskom sektoru. Njegov profesionalni razvoj bio je usmjeren ponajprije na naftnu industriju, petrokemiju, logistiku te financijski i investicijski nadzor.

U JANAF se zaposlio 2012. godine, u Sektoru komercijalnih poslova, a dvije godine poslije imenovan je njegovim direktorom. Na toj je funkciji bio odgovoran za sklapanje strateških ugovora o skladištenju i transportu nafte s velikim globalnim i regionalnim naftnim kompanijama i trgovcima naftom.

U veljači 2020. prvi je put imenovan članom Uprave Jadranskog naftovoda, a u veljači 2024. dobio je novi četverogodišnji mandat.

Tijekom njegova mandata JANAF se suočavao s nizom izazova na međunarodnom energetskom tržištu, uključujući američke sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS) i složene poslovne odnose s mađarskim MOL-om, jednim od najvećih korisnika usluga kompanije.

U GrECo-u će Veselica svoje iskustvo u energetici primjenjivati u drukčijem poslovnom segmentu – posredovanju u osiguranju i upravljanju rizicima velikih energetskih i industrijskih sustava.

GrECo posluje u 21 zemlji

GrECo je međunarodna brokerska i konzultantska grupacija specijalizirana za korporativna osiguranja i upravljanje rizicima. Posluje s velikim industrijskim sustavima, trgovačkim društvima i javnim sektorom, a posebno je usmjerena na oblikovanje rješenja prilagođenih pojedinim gospodarskim djelatnostima.

GrECo Specialty dio je poslovanja grupacije usmjeren na specijalizirane rizike pojedinih industrija, umjesto na ponudu standardiziranih osigurateljnih proizvoda.

Takav pristup osobito je važan u energetici, gdje veliki infrastrukturni projekti, prekidi poslovanja, tehnički kvarovi i odgovornost za štetu zahtijevaju složena rješenja osiguranja i upravljanja rizicima.

Grupacija ima sjedište u Beču, a njezini počeci sežu u 1925. godinu. Od 1989. intenzivno se širila na tržišta srednje i istočne Europe. Danas posluje kao neovisna obiteljska kompanija pod vodstvom obitelji Neubrand.

Prema aktualnim podacima grupacije, GrECo zapošljava oko 1500 stručnjaka i posluje kroz 73 ureda u 21 zemlji. Ostvaruje oko 191 milijun eura prihoda, a godišnja vrijednost premija osiguranja koje plasira iznosi približno 1,8 milijardi eura.

Grupacija je posljednjih godina dodatno širila poslovanje akvizicijama. U 2025. preuzela je većinski udio u brokerskoj kući Comergon, čime je ojačala prisutnost u Grčkoj i na Cipru, a iste je godine preuzela i slovenskog brokera SiPOS.

Na hrvatskom tržištu GrECo posluje od 1995. godine, sa sjedištem u Zagrebu te regionalnim uredima u Osijeku i Rijeci.

Više od tri desetljeća poslovnog iskustva

Veselica je 1994. diplomirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Profesionalnu karijeru započeo je u privatnom sektoru, na poslovima prodaje naftnih derivata, gdje je stekao prva iskustva u logistici i trgovini energentima.

Potom je niz godina radio na rukovodećim pozicijama u privatnom sektoru, financijskim institucijama i regulatornim tijelima, stječući iskustvo u investicijskom nadzoru, korporativnom upravljanju i financijskom strukturiranju velikih sustava.

Godine 2012. vratio se u naftnu industriju dolaskom u JANAF, iz kojeg sada prelazi u međunarodni sektor osiguranja i upravljanja rizicima.