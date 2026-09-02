Vladislav Veselica podnio ostavku na mjesto člana Uprave Janafa

Janaf zasad nije objavio tko će naslijediti Veselicu, koji Upravu napušta nakon javno potvrđenih nesuglasica s Adanićem

Vladislav Veselica krajem rujna napušta Upravu Janafa, nakon što su odnosi na vrhu kompanije posljednjih mjeseci bili obilježeni javno potvrđenim nesuglasicama s predsjednikom Uprave Stjepanom Adanićem. Janaf nije objavio razlog Veseličine ostavke, a danas je objavljeno da je Vladislav Veselica podnio ostavku na mjesto člana Uprave, s učinkom od 30. rujna 2026. godine.

Veseličin odlazak dolazi nakon što je Lider ranije izvijestio o nesuglasicama između njega i predsjednika Uprave Stjepana Adanića. Adanić je tada Veselicu prozvao zbog kršenja obveze čuvanja poslovne tajne nakon što je DLP sustav Janafa detektirao suspektnu aktivnost na njegovom korporativnom e-mail računu.

Adanić je za Lider rekao da je Veselica određenu poslovnu komunikaciju putem skrivenih primatelja dostavio osobama koje, prema internim aktima, nisu trebale imati pristup tim informacijama. Istodobno je odbacio tvrdnje o nezakonitom nadzoru Veseličina maila.

Veselica je, s druge strane, podnio kaznenu prijavu protiv Adanića zbog sumnje u zlouporabu položaja i ovlasti, tvrdeći da mu je nezakonito nadziran korporativni mail. Adanić je te navode odbacio.

Sukob je otvoren i oko Veseličina privatnog trgovačkog društva, koje je osnovao, a potom ugasio. Veselica je tvrdio da društvo nije poslovalo niti imalo registrirane djelatnosti te da ga je osnovao zbog mogućeg budućeg poduzetničkog pothvata. Janaf zasad nije objavio tko će Veselicu naslijediti u Upravi.