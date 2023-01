Od Indije do Hrvatske: Indijski obrtnici udaljeni su samo jedan klik od ostatka svijeta

Piše: Deepak Bagla, direktor agencije Invest India, koji je sudjelovao i na Liderovoj konferenciji ‘Dan velikih planova‘ u rujnu 2022.

Mahatma Gandhi imao je san da će svako selo u Indiji postati vlastito gospodarsko središte, samodostatno i snažno. Premijer Narendra Modi ostvaruje taj san s pomoću inicijative ‘Jedan okrug, jedan proizvod‘ (One District One Product – Districts as Export Hubs (ODOP-DEH)) u kojoj se jedinstvenim proizvodima iz svakog okruga pridaje posebna pozornost, ne samo u Indiji već i diljem svijeta. Izvozni proizvodi imaju oznaku nacionalnog blaga Indije.

Od 2018. više od 1000 proizvoda iz 765 okruga sada je dio ekosustava​ ODOP-DEH-a koji povezuje najbolje indijske obrtnike i autohtone proizvođače s kupcima iz svih krajeva svijeta, ostvarujući pogodnosti u nabavi i marketingu.

Vladina potpora

Među jedinstvenim su proizvodima koje slavimo u sklopu te inicijative raskošni mango iz regije Navsari u Gujaratu, kava arabica iz Chikkamagalurua u saveznoj državi Karnataki, metalni zanat od zvona iz područja Barpeta u Assamu te svjetski poznata pašmina ladakh​, najfinija vuna na svijetu.

Vlada Republike Indije također pruža potporu za razvoj proizvoda, poboljšanje prodaje i podizanje svijesti boljim razumijevanjem potreba kupaca i tržišnih prilika. Inicijativa okuplja različita Vladina ministarstva i odjele kako bi se osigurala njihova održivost i relevantnost u suvremenom gospodarstvu. Kako bi podupro Vladine napore u razvoju i promicanju lokalne umjetnosti i obrta, tim​ ODOP-DEH-a​ u investicijskoj agenciji Invest India vodio je e-trgovinu i radionice dizajna i pakiranja da bi povećao mogućnosti zarade za obrtnike, poljoprivrednike i poduzetnike poboljšanjem veza s nacionalnim i međunarodnim tržištima.

Prvi put u povijesti tim ODOP-DEH-a također pokreće izložbu proširene stvarnosti (AR) i virtualne stvarnosti (VR) kako bi gledateljima pružio impresivno iskustvo cijelog putovanja kroz različite faze izrade proizvoda, uključujući priče obrtnika i pogled od 360 stupnjeva na više od pedeset indijskih tradicionalnih umjetničkih i obrtničkih proizvoda na daljinu na globalnoj platformi tijekom Svjetskoga gospodarskog foruma (2023.). Ti proizvodi prikazat će pravi doživljaj indijskog duha!

Suradnja s Hrvatskom

Hrvatska je među više od 35 zemalja koje su iskazale interes za proizvode ODOP-DEH-a. Jedinstvena zbirka proizvoda uključuje plavu keramiku iz Jaipura, Rajasthan; papier-mâché (tehnika modeliranja papirom namočenim u ljepilo) iz Srinagara, Jammu & Kashmir; lutke Channapatna iz Ramnagare, Karnataka; i umjetnine Bidriware​ iz Bidara, Karnataka. Neizmjerno sam ponosan vidjeti indijske proizvode izložene u Etnografskom muzeju u Zagrebu jer se ljudi sada mogu pobliže upoznati s bogatom indijskom kulturom i nasljeđem.

Ova prestižna izložba prva je u nizu od drugih važnih prekretnica koje inicijativa ODOP-DEH ostvaruje i bit će ključna u ostvarenju vizije premijera Narendre Modija, u inicijativi za jači razvoj lokalnih proizvođača izlaganjem jedinstvenih proizvoda iz Indije u Hrvatskoj i drugim zemljama diljem svijeta. Izložba je radosna suradnja između naše dvije velike zemlje, i nema sumnje kako će naši hrvatski prijatelji zahvaljujući njoj iskusiti malo Indije u svojim životima i domovima.