Održana konferencija LAMADays 2023.

Tvrtka LAMA dvodnevnom je konferencijom u Hotelu Radisson Blu u Splitu 25. i 26. travnja obilježila 30 godina uspješnog rada i poslovanja. 25. i 26. travnja u Hotelu Radisson Blu u Splitu tvrtka LAMA svečano je obilježila 30. godišnjicu uspješnog rada i poslovanja. Uredi u Splitu i Zagrebu, više od 30 visoko motiviranih zaposlenika i brojni zadovoljni korisnici dokazuju kako je LAMA tvrtka budućnosti.

Proslavi ove renomirane ICT tvrtke prvog su se dana pridružili brojni partneri, poslovni suradnici te članovi hrvatske akademske, gospodarske i političke scene. Sljedećeg je dana slijedio niz stručnih partnerskih predavanja i radionica.

- Ovo naše LAMA putovanje nije uvijek bilo pravocrtno ili jednostavno, no iza nas stoji 30 godina postojanog uspješnog poslovanja i, što je najvažnije, povjerenje korisnika. Nastavljamo sa svim dosadašnjim ICT uslugama sistem integracije i razvoja aplikativnih rješenja, a budućnost vidimo u radu i razvoju cloud složenih serverskih rješenja te Blockchain rješenja za verifikaciju i autentifikaciju dokumenata. Intenzivno usavršavamo i naš LaFMS, set proizvoda i usluga koji služe za upravljanje dokumentima i procesima, odnosno za digitalno upravljanje uredskim poslovanjem, usklađenim s Uredbom o uredskom poslovanju. Planovi su nam svakako ambiciozni i dugoročni, ali prvenstveno: LAMA ostaje vaš pouzdani IT partner - jedan partner za sva IT rješenja za barem sljedećih 30 godina - istaknuo je Denis Fusek, LAMA CTO.