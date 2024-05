Vizionar Marc Buckley dolazi na Greencajt festival: Naša budućnost ne treba biti održiva već regenerativna

Održivost nije krajnji cilj, već cilj koji postavlja temelje za putovanje prema regenerativnim budućnostima, riječi su Marca Buckleyja, jednog od najpoznatijih svjetskih vizionara, priznatog savjetnika Ujedinjenih naroda i futurista čija strast leži u stvaranju svijeta koji radi za sve. S više od 33 godine iskustva u području održivog razvoja i borbe protiv klimatskih promjena, Buckley je postao istaknuta figura, zagovarajući regenerativne pristupe koji nadmašuju koncept održivosti.

Marc Buckley dolazi na Greencajt festival kako bi podijelio svoje revolucionarne ideje o regeneraciji nad održivošću, ali će i pred publikom govoriti o ključnim strategijama za postizanje prosperitetnijeg svijeta. Buckley, čiji je utjecaj u području održivog razvoja neosporno velik, donosi sa sobom bogato iskustvo kao jedan od prvih obučenih govornika od strane Al Gora te dugogodišnji angažman u borbi protiv klimatskih promjena i promicanju održivosti. Uoči dolaska u Zagreb razgovarali smo s Marcom Buckleyjem o predavanju koje će održati na Greencajt festivalu, ali i o brojnim izrazito važnim temama koje se tiču klimatskih promjena, održivosti i regeneracije.

- Prvo mislim da bismo trebali definirati održivi razvoj i razumjeti što jest i što nije. Održivost nam omogućuje napredovanje prema dubljem razumijevanju što su razvoj i održivi razvoj te nužnu evoluciju kako bismo došli do regenerativnih budućnosti - ističe Buckley koji će na Greencajtu održati keynote predavanje "Regeneracija nad održivošću: Vizija i nacrt za procvat svijeta", nakon kojeg ćemo promijeniti način na koji gledamo našu planetu i našu budućnost. „Kad jednom vidite svijet onakvim kakav jest, postaje nemoguće ignorirati i podržavati ljudsku patnju i nastavak naših globalnih velikih izazova“, govori Buckley koji živi prema zlatnom pravilu kojeg ga je naučio otac – tretirati ljude i planet kako bi on sam želio biti tretiran.

- Moja obitelj od rođenja do danas bila je moja najveća inspiracija i izvor unutarnjeg i vanjskog razvoja. Moja majka je bila polimat i usadila mi je osjećaj da sam globalni građanin kroz stapanje svoje multikulturalne obitelji, jezike i kulture s očevom obitelji i generacijskim poduzetničkim duhom, odgajajući me dvojezično i pokazujući mi svijet. Potječem iz šest generacija najvećih organskih poljoprivrednika Njemačke i trećih po veličini u Europi. Bili smo vrlo aktivna obitelj koja je voljela provoditi vrijeme u prirodi, kampirati, planinariti, skijati, voziti kanu i splavariti rijekama. Moj otac mi je pokazao i naučio me da uvijek ostavim mjesta na koja idem boljima nego što sam ih zatekao - objašnjava Buckley, čija je danas misija osposobiti milijarde globalnih građana da žive prilagodljivim načinom života zdravlja i održivosti unutar sigurnih operativnih prostora naših planetarnih granica.

- Cijelo čovječanstvo trebalo bi nastojati ostaviti planetu boljom nego što smo je zatekli. Ljudi su skloni zabuni da se regenerativni pristup odnosi samo na poljoprivredu, ali se odnosi na sva područja života, od ekonomije do zdravstva, poslovanja, poljoprivrede do građevinarstva - objašnjava Buckley čije će se predavanje fokusirati na važnost prelaska s održivog razvoja na aktivnu regeneraciju, ističući kako je održivost tek početak putovanja prema budućnosti u kojoj se aktivno obnavljaju i revitaliziraju naši okoliši, zajednice i gospodarstva. Osim toga, Buckley će podijeliti kako regenerativne prakse mogu biti usvojene u različitim sektorima pokazujući put prema svijetu koji je fokusiran na aktivno činjenje dobra, umjesto samo na minimiziranje štete.

- Najvažnija stvar koju svatko od nas može učiniti u svakodnevnom životu je poticati zajednice u kojima živimo da moderniziraju infrastrukturu kako bi prestali koristiti fosilna goriva i počeli se regenerirati, obnavljati i prelaziti na jedan od mnogih oblika obnovljive energije. Ono što jedemo i odakle nabavljamo hranu ima jedan od najvećih utjecaja na ljudsku patnju i na naše globalne velike izazove. Pomozite globalnu reformu naših prehrambenih sustava pozivajući na to da hrana potpuno iziđe iz robnih tržišta. Način na koji živimo velik je dio toga, živimo li bez energije fosilnih goriva u domovima koji su pasivni i kružni - ističe Buckley i dodaje kako je veliki problem što mislimo da se borimo protiv klimatskih promjena.

- To je puno dublje pitanje. Ako se ne borimo za poboljšanje načina na koji živimo, ako se ne borimo za život s više održivog razvoja, manje ljudske patnje, boljom kvalitetom zraka, čišćom pitkom vodom i boljim sanitarnim uvjetima, boljim domovima i uredima, boljom hranom, boljim praksama, jednakošću, boljom infrastrukturom, boljim inovacijama, boljim gospodarstvima, u biti, borimo se protiv naše vlastite evolucije i razvoja - dodaje ovaj vizionar.

Buckleyeva vizija usklađena je sa sve većim zamahom zagovaranja regenerativnih praksi od strane vodećih umova današnjice, ekologa i tvrtki. Ova promjena paradigme usmjerena je na aktivno činjenje dobra, umjesto samo na minimiziranje štete. Cilj regenerativnih praksi je ponovno izgraditi, obnoviti i revitalizirati izvore energije i materijala, čime se poboljšava zdravlje ekosustava i zajednica s kojima dolaze u dodir te teže prema neto-pozitivnom učinku.

Svi oni koji žele čuti Marca Buckleyja uživo, ovog svibnja imat će priliku. Predavanje Marca Buckleya održat će se 22. svibnja u 9.30 sati na Greencajt Festivalu. Cijeli program pronađite na www.greencajt.hr, a sve novosti možete saznati na FB, IG profilima.