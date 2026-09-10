Hrvatske tvrtke krenule u lov: Sve više ih kupuje kompanije u inozemstvu

Tokić, Orbico, Infinum i Infobip pokazuju novi trend: domaće kompanije akvizicijama osvajaju tržišta, kupce i ekspertizu

Tokić grupa prošloga je tjedna potpisala obvezujući ugovor o preuzimanju sto posto poslovnih udjela u kompaniji SAG SLO, koja u Sloveniji posluje pod brendom Matik, jednim od najvećih slovenskih distributera rezervnih dijelova za gospodarska vozila, kamione i autobuse. Tokićeva prva akvizicija u inozemstvu, također u Sloveniji, obavljena je još 2020. preuzimanjem tvrtke Bartog, što se u međuvremenu već pokazalo iznimno uspješnim poslovnim potezom.

Preuzimanjem Bartoga, lokalnog lidera u prodaji guma u Sloveniji, Tokić je s više od 120 poslovnica postao najvećim maloprodajnim lancem autodijelova u regiji, dominantan igrač na hrvatskom i slovenskom tržištu, na kojemu je u prošloj godini ostvario 77,6 milijuna eura prihoda od prodaje, što je 32 posto ukupnih prodajnih rezultata Grupe. Ujedno je s Bartogom ojačao logistiku, standardizirao prodajnu mrežu i povećao profitabilnost Grupe. Matikovom akvizicijom dodatno će ojačati svoju stručnost, kompetencije i ponudu u segmentu gospodarskog programa, koji je posljednjih godina jedan od dijelova njegova poslovanja koji najbrže rastu.