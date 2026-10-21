Nakon Rimca i Ubera, i Bolt s NVIDIOM razvija robotaksije

Program kreće u Madridu 2027., a Bolt planira uvesti najmanje 25.000 autonomnih vozila Lucid. Njemačka i Francuska sljedeća su tržišta

Europska platforma za prijevoz Bolt odabrala je američkog tehnološkog diva NVIDIU za razvoj sustava autonomne vožnje, čime je napravila novi korak prema uvođenju robotaksija na europske prometnice. Prvi program pokrenut će tijekom 2027. godine u Madridu, a dugoročni je cilj do 2035. na Boltovu platformu uključiti 100.000 autonomnih vozila diljem Europe i šire regije.

Za upravljanje robotaksijima Bolt će koristiti NVIDIA-in softverski sustav Alpamayo Stack, a prva vozila osigurat će američki proizvođač električnih automobila Lucid. Suradnja bi trebala postaviti temelje za uvođenje najmanje 25.000 vozila Lucid opremljenih tehnologijom autonomne vožnje četvrte razine, koja omogućuje vožnju bez ljudskog vozača unutar određenih uvjeta i područja rada.

Početak u Madridu

Program u Madridu započet će tijekom 2027. godine, ali to još ne znači da će građani odmah moći naručivati robotaksije putem Boltove aplikacije. U početnoj fazi vozila će prikupljati podatke iz stvarnih prometnih uvjeta kako bi se tehnologija dodatno razvijala i provjeravala. Početak programa ovisit će i o odobrenjima nadležnih regulatornih tijela.

Nakon Madrida, Njemačka i Francuska među prioritetnim su tržištima za širenje usluge. Bolt pritom ne namjerava razvijati sustav koji će funkcionirati isključivo u vozilima jednog proizvođača, nego platformu koja će se moći prilagođavati različitim automobilskim markama i prometnim uvjetima europskih gradova.

NVIDIA-in Alpamayo Stack kombinira umjetnu inteligenciju s klasičnim sustavima prepoznavanja okoline i planiranja vožnje. U kombinaciji s platformom NVIDIA Hyperion, koja obuhvaća računalnu i senzorsku arhitekturu vozila, trebao bi omogućiti razvoj autonomnog prijevoza koji se može primjenjivati na većem broju tržišta.

– Naša ambicija nije uvesti autonomnu vožnju u samo nekoliko gradova. Želimo omogućiti široku dostupnost autonomnog prijevoza na zahtjev diljem Europe, sa 100.000 vozila na našoj platformi do 2035. godine – izjavio je Jevgeni Kabanov, predsjednik i voditelj autonomne vožnje Bolta.

Dodao je da je, nakon pokretanja prve usluge autonomne mobilnosti u Luksemburgu, sljedeći korak razvoj programa u Madridu, dok će Njemačka imati važnu ulogu u kasnijem širenju.

Suradnja s NVIDIOM i Lucidom nije jedini Boltov projekt u području autonomne vožnje. Tvrtka već surađuje s kineskom kompanijom Pony.ai i automobilskom grupacijom Stellantis, nastojeći okupiti različite proizvođače automobila i tehnološke partnere na jedinstvenoj platformi za autonomni prijevoz.

Za Bolt, koji posluje u više od 50 zemalja i 850 gradova te ima više od 200 milijuna korisnika, robotaksiji predstavljaju mogućnost širenja poslovanja izvan klasičnog modela prijevoza u kojem vožnje obavljaju ljudski vozači. Međutim, rokovi za početak komercijalne usluge i dostupnost robotaksija krajnjim korisnicima zasad nisu precizirani, kao ni gradovi u kojima će usluga biti uvedena nakon Madrida.

Dok Bolt priprema ulazak na tržište robotaksija, Zagreb već ima komercijalnu uslugu autonomnog prijevoza. Tvrtka Verne i kineski Pony.ai pokrenuli su je u travnju ove godine, a od kolovoza vožnje se mogu naručiti i putem Uberove aplikacije. U komercijalnim vožnjama zasad je uglavnom prisutan sigurnosni operater, premda su započela i testiranja potpuno autonomnih vožnji bez vozača.