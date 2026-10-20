Stellantis opet naručuje od AD Plastika, među kupcima i Ford

Solinska kompanija nastavlja suradnju s velikim automobilskim grupama, a nove je kupce pronašla i u segmentu električnih i gospodarskih vozila

AD Plastik ugovorio je nove poslove sa Stellantisom za europsko tržište, od kojih tijekom sedmogodišnjeg trajanja projekta očekuje 9,3 milijuna eura prihoda, objavila je u utorak solinska kompanija putem Zagrebačke burze. Nova narudžba nastavlja višegodišnju suradnju s automobilskom grupacijom koja se redovito pojavljuje među kupcima u objavama AD Plastika o novim poslovima.

Uz Stellantis, AD Plastik posljednjih je godina ugovarao poslove s Fordom, Suzukijem i dobavljačem automobilskih komponenti SMP Automotiveom, a portfelj je proširio i dvama novim kupcima čija imena nisu objavljena. Jedan je proizvođač luksuznih električnih automobila, dok drugi dolazi iz segmenta gospodarskih vozila. Objavljene vrijednosti ugovora predstavljaju očekivane prihode tijekom višegodišnjeg trajanja projekata.

Stellantis godinama ugovara nove projekte

Samo tijekom 2024. AD Plastik objavio je dva nova paketa poslova sa Stellantisom. U srpnju je ugovorena suradnja s očekivanim prihodima od 36,5 milijuna eura tijekom četiri godine, a u studenome dodatni posao od 5,5 milijuna eura tijekom sedam godina. Te je godine kompanija, dakle, u tim dvjema objavama izvijestila o ukupno 42 milijuna eura očekivanih prihoda od novih poslova sa Stellantisom.

Još veći iznosi ugovoreni su godinu prije. U siječnju 2023. objavljeni su novi poslovi sa Stellantisom s očekivanim prihodima od 38,2 milijuna eura, u veljači dodatnih 57,2 milijuna, a u studenome još 16,6 milijuna eura. Te tri objave zajedno obuhvaćaju 112 milijuna eura očekivanih prihoda, uz predviđena trajanja projekata od pet do osam godina.

Suradnja je donosila velike narudžbe i tijekom 2022. U ožujku te godine AD Plastik izvijestio je o novim poslovima sa Stellantisom od 71,5 milijuna eura, a u lipnju o dodatnih 85,9 milijuna eura, u oba slučaja za projekte predviđenog trajanja od devet godina. U srpnju je objavljen i novi sedmogodišnji projekt s očekivanim prihodima od 31,2 milijuna eura.

Poslovi s Fordom i Suzukijem, ali i novi kupci

Stellantis pritom nije jedini naručitelj. U svibnju 2024. AD Plastik ugovorio je poslove sa SMP Automotiveom od kojih tijekom devet godina očekuje 7,4 milijuna eura prihoda te s Fordom, s očekivanih 1,8 milijuna eura tijekom sedam godina. U studenome iste godine objavio je dodatne poslove s Fordom od 3,6 milijuna eura tijekom dvanaest godina. Ranije, u lipnju 2022., ugovorena je i suradnja sa Suzukijem za europsko tržište, uz očekivane prihode od 14,2 milijuna eura tijekom četiri godine.

Među pojedinačno većim objavljenim poslovima posljednjih godina izdvaja se ugovor iz veljače 2025., vrijedan očekivanih 126,8 milijuna eura prihoda tijekom deset godina. Sklopljen je s novim kupcem za europsko tržište, kojeg je AD Plastik opisao kao novog proizvođača luksuznih električnih automobila. Identitet naručitelja i ostale pojedinosti nisu objavljeni zbog ugovorne klauzule o povjerljivosti. Kompanija je tada navela da posao prati njezinu strategiju širenja kruga kupaca i jačanja prisutnosti u Europi.

Početkom ove godine uslijedilo je i širenje na gospodarska vozila. U objavi iz siječnja 2026. AD Plastik izvijestio je o dugoročnom poslu s jednim od vodećih svjetskih proizvođača gospodarskih vozila sa sjedištem u Njemačkoj. Ni u tom slučaju nije otkriveno ime kupca, a nisu objavljeni ni vrijednost posla ni precizno trajanje projekta.

Blagi rast prihoda i dobiti

Najnoviji posao sa Stellantisom dolazi nakon prvog polugodišta u kojem je AD Plastik Grupa ostvarila 76,6 milijuna eura poslovnih prihoda, 1,9 posto više nego u istom razdoblju prošle godine. Neto dobit porasla je 1,6 posto, na 7,58 milijuna eura.

Iz kompanije su pri objavi polugodišnjih rezultata ocijenili da su tijekom drugog tromjesečja bili vidljivi prvi znakovi postupne stabilizacije tržišta, premda je globalno gospodarsko okruženje i dalje neizvjesno.