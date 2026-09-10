Rimčev Verne i Pony.ai prvi u Europi voze bez vozača

Na ruti od 22 km u Zagrebu započele su prve potpuno autonomne vožnje bez sigurnosnog operatora, ključan korak prema komercijalnoj usluzi

Verne i Pony.ai započeli su u Zagrebu testne vožnje robotaksija bez sigurnosnog operatora u vozilu, na ruti od 22 kilometra koja povezuje sjedište tvrtke u poslovnoj zoni u Buzinu s Međunarodnom zračnom lukom Franjo Tuđman. Riječ je o prvom takvom testiranju na javnim prometnicama u Europi.

Nova faza dolazi pet mjeseci nakon što su Pony.ai, Verne i Uber najavili partnerstvo za pokretanje prve komercijalne robotaksi usluge na europskom tlu. Tehnologiju autonomne vožnje osigurava Pony.ai, Verne je zadužen za operativni dio, dok će Uber u budućnosti omogućiti pristup usluzi putem svoje platforme.

U ovoj testnoj fazi vožnje još nisu komercijalne i ne mogu se naručiti putem aplikacija, a vozila pod nadzorom drže Verneovi operatori za intervencije na daljinu.

Robotaksiji koriste Pony.ai sustav sa senzorima koji prate okolinu u 360 stupnjeva i posjeduju više razina sigurnosne redundancije. Uz samu tehnologiju vožnje, Verne u ovim testiranjima predstavlja i novi koncept interijera vozila. Uklanjanjem prednjeg suvozačkog sjedala stvoren je otvoreniji prostor u kabini s više mjesta za prtljagu i velikim zaslonom, dok se funkcijama upravlja putem ekrana osjetljivog na dodir smještenog između stražnjih sjedala.

Inače, Verneova robotaksi usluga u Zagrebu aktivna je od travnja ove godine, a vozila su dosad prešla više od 200.000 autonomnih kilometara uz prosječnu ocjenu korisnika 4,7 od 5.

Verne Pony.ai

Plan tvrtke je da se područje testiranja bez vozača u narednim mjesecima postupno proširi na cijelu operativnu zonu u gradu.

Podsjetimo, Europska komisija još nije donijela službenu odluku hoće li Verne morati vratiti predujam koji im je odobren iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost (NPOO) od 89,7 milijuna eura, a premijer Andrej Plenković je izjavio da projekt, koliko on razumije, nije dobio konačnu homologaciju nadležne institucije u Njemačkoj.

Međutim, službeni odgovori njemačkih institucija bacaju bitno drukčiju sliku od one koja se plasira u našoj javnosti te otvaraju pitanje temeljem čega se odgovornost za kašnjenje prebacuje na njemačku birokraciju.

Lider je već objavio da Savezna uprava za motorna vozila, poznatija kao KBA, poručila da do danas niti jedan EU proizvođač automobila nije podnio zahtjev za nacionalnu dozvolu za rad vozila s potpuno automatiziranom funkcijom vožnje četvrte razine prema njemačkom zakonu, niti za EU homologaciju za vozila s potpuno automatiziranom funkcijom vožnje razine 4 u malim serijama.