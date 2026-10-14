Rimčev Verne stigao u Manchester: robotaksiji kod Uniteda i Cityja

Nakon Zagreba Verne kreće s testiranjima u Manchesteru, oko stadiona Old Trafford i Etihad. U Zagrebu je već odradio 5000 vožnji.

Nakon pokretanja komercijalne robotaksi usluge u Zagrebu, Verne širi poslovanje na Ujedinjeno Kraljevstvo, gdje je započeo testiranja autonomnih vozila u središtu Manchestera i oko stadiona Manchester Uniteda i Manchester Cityja, izvijestili su u srijedu iz te hrvatske tehnološke kompanije.

Verne, kompanija iz sastava Rimac Grupe koja razvija uslugu autonomne mobilnosti, tako nastavlja širenje aktivnosti na europsko tržište, nakon što je u travnju ove godine u Zagrebu pokrenuo prvu komercijalnu robotaksi uslugu u Europi.

Početna zona testiranja u Manchesteru obuhvaća središte grada te područja oko njegovih najpoznatijih lokacija, uključujući stadione Old Trafford i Etihad Stadium na kojima igraju nogometni klubovi Manchester United i Manchester City. Testiranja se provode uz suradnju s lokalnim vlastima i javnim službama, što je važan dio priprema za daljnji razvoj autonomne mobilnosti u gradu, kažu iz Vernea.

Ulazak u Manchester dio je Verneove strategije međunarodnog širenja, koja se temelji na iskustvu stečenom razvojem i komercijalnim korištenjem autonomnih vozila u Zagrebu, u kojem su od kolovoza robotaksi usluge dostupne i putem platforme Uber.

- Dok drugi u Europi još pričaju o robotaksijima, mi ih u Zagrebu već imamo na cestama, i to bez vozača. Dokazali smo da možemo, a sada je vrijeme da to što smo napravili u Zagrebu prenesemo u ostatak Europe - izjavio je glavni izvršni direktor Vernea Marko Pejković.

U Zagrebu 10.000 korisnika na listi čekanja

Iz Vernea podsjećaju da je od pokretanja usluge u Zagrebu Verne ostvario više od 5.000 komercijalnih vožnji i više od 200.000 autonomnih kilometara na gradskim prometnicama. Uslugu koristi 1.500 aktivnih korisnika, dok ih je više od 10.000 na listi čekanja. Prosječna ocjena korisničkog iskustva iznosi 4,8 od 5.

Verneova flota u Zagrebu trenutačno broji 30 vozila, a usluga pokriva operativno područje veće od 100 četvornih kilometara, s više od 1.700 lokacija za preuzimanje i iskrcaj putnika.

Iz Vernea poručuju da u sljedećoj fazi razvoja planiraju postupni prijelaz prema potpuno autonomnim komercijalnim operacijama, povećanje flote i širenje usluge u Zagrebu te nastavak priprema za ulazak u druge europske gradove. Uslugu potpuno autonomne vožnje bez sigurnosnog operatora u vozilu Verne je u ponedjeljak u Zagrebu u formi 'demonstracijske' vožnje predstavio i hrvatskim medijima.