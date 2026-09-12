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Rimčev robotaksi – stvar nije crno-bijela
12. rujna 2026.
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Završava projekt za koji je ugovoreno oko 180 milijuna eura i koji postaje test hrvatskoga sustava upravljanja i kontrole fondovima EU-a
Projekt robotaksija Mate Rimca vruća je tema jer službeno razdoblje korištenja novca iz NPOO-a završava, međutim on više nije poglavito tehnološka priča. U trenutku kada završava projekt za koji je ugovoreno gotovo 180 milijuna eura europskog novca on postaje test hrvatskoga sustava upravljanja i kontrole fondovima EU-a, na kojemu je sada velika odgovornost zato što će država morati napraviti ono što bi morala napraviti za svakoga korisnika: hladno i objektivno utvrditi što je obećano, što je isporučeno, što je prihvatljiv trošak i koliko potpore za to korisniku doista pripada.
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