Nakon izlaska Porschea Rimac Grupa dobila novog financijskog direktora

Matthias Wich preuzima financije Grupe nakon velike vlasničke transakcije i niza promjena u upravljanju

Nakon izlaska Porschea iz vlasničke strukture i niza promjena u upravljanju, Rimac Grupa nastavlja preslagivanje na vrhu. Za novog glavnog financijskog direktora imenovan je Matthias Wich, dosadašnji glavni direktor za strategiju i investicije i više od pet godina član vodstva Grupe.

Wich na mjestu CFO-a nasljeđuje Petera Bednárika, koji napušta Rimac Grupu. Promjena dolazi svega nekoliko tjedana nakon zaključenja velike vlasničke transakcije kojom je konzorcij predvođen HOF Capitalom preuzeo Porscheove udjele u Rimac Grupi i Bugatti Rimcu, ali i nakon promjena u načinu upravljanja i zastupanja kompanije.

Time imenovanje novog CFO-a dobiva dodatnu težinu jer upravo je Wich posljednjih godina bio uključen u financiranje Grupe, strateške projekte, spajanja i preuzimanja te pregovore povezane s prodajom Porscheovih udjela. Rimac Grupa u priopćenju navodi da je sudjelovao u svim najvažnijim strateškim inicijativama, uključujući razvoj strategije stvaranja vrijednosti, reorganizaciju poslovanja i uspostavljanje strateških partnerstava.

Promjena na čelu financija dolazi u razdoblju intenzivnog razvoja poslovanja Rimac Grupe, koja je većinski vlasnik Bugatti Rimca te jedini vlasnik Rimac Technologyja i Rimac Energyja. Wich će kao glavni financijski direktor voditi financijsku strategiju Grupe, a mandat mu uključuje i daljnje jačanje poslovanja te financijsku podršku rastu svih kompanija unutar Rimac Grupe.

Iz Goldman Sachsa i Rothschilda u Rimac

Novi CFO ima više od 16 godina iskustva u financijama i korporativnoj strategiji, od čega je više od 12 godina proveo u investicijskom bankarstvu u Goldman Sachsu i Rothschildu.

Tijekom rada u Rimac Grupi uspostavljao je i vodio niz funkcija povezanih s korporativnim razvojem, strategijom, upravljanjem portfeljem i financiranjem, ali i spajanjima i preuzimanjima, strateškim projektima, korporativnim upravljanjem, odnosima s investitorima i ESG-om.

Bio je uključen i u najvažnije strateške inicijative Grupe, uključujući planiranje i provedbu financiranja, razvoj strategije stvaranja vrijednosti te pregovore povezane s prodajom Porscheovih udjela u Bugatti Rimcu i Rimac Grupi. Sudjelovao je i u reorganizaciji poslovanja, uspostavljanju strateških partnerstava te promjenama u korporativnom upravljanju.

- Matthias je posljednjih godina imao ključnu ulogu u razvoju Rimac Grupe te je svojim radom značajno pridonio oblikovanju naše financijske i strateške usmjerenosti. Odlično poznaje naše poslovanje, a svojim je radom stekao povjerenje tima i investitora. Njegovo imenovanje osigurava kontinuitet i dodatnu snagu u razdoblju daljnjeg rasta - izjavio je Mate Rimac, osnivač i predsjednik Rimac Grupe.

- Velika mi je čast preuzeti dužnost glavnog financijskog direktora Rimac Grupe. Izgradili smo snažne temelje i discipliniran pristup koji podupire rast svih kompanija. Rimac Grupu čine ambiciozne ideje, vrhunska tehnologija i iznimni ljudi te se veselim nastavku zajedničkog razvoja u novoj fazi poslovanja - poručio je Wich.

Promjene nakon izlaska Porschea

Njegovo imenovanje nastavak je niza promjena u vrhu Rimac Grupe. Početkom rujna objavljeno je da Peter Bednárik više nije član Uprave, dok je u Nadzorni odbor ušao Hisham Ismail Ibrahim Elhaddad, suosnivač i managing partner američkog HOF Capitala.

Promjene su uslijedile paralelno s vlasničkim preslagivanjem. Konzorcij predvođen HOF Capitalom, u kojem je BlueFive Capital najveći investitor, zaključio je preuzimanje Porscheovih 20,6 posto udjela u Rimac Groupu te 45 posto Bugatti Rimca. Vrijednost transakcije iznosi oko milijardu eura. Rimac Group nakon transakcije zadržava 55 posto Bugatti Rimca.

Promijenjen je i način upravljanja samom Rimac Grupom. Mate Rimac ostao je predsjednik Uprave, no od kraja kolovoza kompaniju više ne zastupa samostalno nego zajedno s drugim članom Uprave. Isto vrijedi i za Antonyja Sheriffa. Promjene u načinu zastupanja vremenski su se poklopile s ulaskom HOF-ova predstavnika u Nadzorni odbor.

Kadrovsko preslagivanje zahvatilo je i Bugatti Rimac. Nakon zaključenja transakcije Mate Rimac preuzeo je funkciju predsjednika Uprave Bugatti Automobilesa, dok je Christophe Piochon otišao s mjesta predsjednika Uprave Bugattija i glavnog operativnog direktora Bugatti Rimca. Marko Brkljačić, dotadašnji COO Rimac Technologyja, ušao je u vodstvo Bugatti Rimca kao novi operativni direktor, a najavljeno je i imenovanje Hendrika Malinowskog za glavnog komercijalnog direktora.

Posljednja promjena potvrđena je i u Sudskom registru, gdje je evidentiran izlazak Porsche Investments Managementa iz vlasničke strukture Rimac Grupe. Nakon Porscheova izlaska iz Nadzornog odbora izašao je i dugogodišnji Porscheov menadžer Martin Georg Roth.