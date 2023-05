Saksofonist David Bowieja, Donny McCaslin na 14. Jazzg festivalu u Kerempuhu

Prvim besplatnim jazz koncertom u središtu Zagreba, na kojem su svirali Tony & Guy feat. Zoran Majstorović, službeno je započeo 14. Jazzg festival (Jazzg)! u organizaciji Dražena Kokanovića.

Festival se nastavlja atraktivnim koncertom Donny McCaslin Quarteta koji će se održati 11. svibnja u zagrebačkom Kazalištu Kerempuh, a 13. svibnja ovaj će kvartet nastupiti i u INK Pula u sklopu 5. Backstage Live Pula festivala.

Američki jazz saksofonist, Donny McCaslin najpoznatiji je kao saksofonist Davida Bowieja s kojim je svirao na njegovom posljednjem albumu Blackstar. Na zagrebačkoj i pulskoj pozornici će mu se pridružiti Jason Lindner na klavijaturama, Jonathan Maron na basu i Zach Danziger na bubnjevima. Inače, Linder također svirao na istom Bowiejevom albumu, a svirao je i sa Oliverom Dragojevićem u Carnegie Hallu.

Donnie McCaslin već je nastupio u Hrvatskoj sa svojim triom u kojem su bili basist Scott Colley i bubnjar Antonio Sanchez, a 2021. sa Antonijo Sanchez Quartetom u sklopu Backstage Live Pula festivala.

McCaslin je počeo svirati s 12 godina, a kao tinejdžer nastupao je u bendu svog oca vibrafonista u Santa Cruzu. Do srednje škole pojavio se više puta na Monterey Jazz Festivalu. Nakon što je pohađao Berklee College of Music uz punu stipendiju, McCaslin je postao traženi svirač u New Yorku. David Bowie je vidio kako McCaslin nastupa kao solist za orkestar Marije Schneider i doveo je McCaslinov progresivni jazz kvartet koji je definirao vizionarsku stilsku fuziju albuma Blackstar. Kao što je David Hadju napisao u The Nationu, ‘Donny McCaslin bio je David Bowie David Bowieja.‘

Zauzvrat, Bowie je utjecao na McCaslina pa je spojio alt-rock i jazz na svom prvom albumu s stihovima, Blow iz 2018.

Poznati skladatelj i vođa benda, osvojio je tijekom karijere nominacije za Grammy i objavio desetak albuma, a novi album I Want More izlazi 16. lipnja.

Jonathan Maron je basist, skladatelj i producent. Objavio je osam albuma među kojima je i People People Music Music nominiran za nagradu Grammy.

Maron je nastupao s mnogobrojnim glazbenicima među kojima su Meshell Ndegeocello, Tupac Shakur, Shujaat Khan, Dave Douglas, Jewel, India.Arie, Anoushka Shankar i Kurt Rosenwinkel.

Zach Danziger je jedan je od najpopularnijih svirača novog pokreta koji je utjecao na moderno sviranje bubnjeva. Zach je zajedno vodio projekte Bluth i Boomish, futurističku mješavinu elektroničke glazbe i ljudske svirke.

Zach je također postigao uspjeh u glazbi za brojne velike filmove uključujući Oceanovih 11 i Oceanovih 12. Na popisu glazbenika s kojima je snimao su David Holmes, Jim Beard, U2, Bill Evans, Manic Street Preachers, Dave Fiuczynski i Primal Scream.