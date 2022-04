Što budućnost donosi za obnovljive izvore energije?

Ukupna svjetska potrošnja električne energije povećat će se za oko 10 % do 2050. godine. Uoči Dana planeta Zemlje, Maxim Manturov, voditelj investicijskog savjetovanja u Freedom Finance Europe, istražuje koji su ključni pokretači alternativne energije te koje kompanije mijenjaju sektor zelene energije

Prema analizi najvećeg svjetskog certifikacijskog centra za energetski sektor, DNV GL, ukupna svjetska potrošnja električne energije povećat će se za oko 10 % do 2050. godine. Očekuje se kako će do tada obnovljivi izvori energije praktički zamijeniti plin, naftu i ugljen na tržištu. Glavni "dobavljači" električne energije bit će solarna energija, 40-45 posto proizvedene energije i energija vjetra, 30-35 posto proizvedene energije.

Rast cijena energije u posljednje je vrijeme bez presedana. U ožujku 2022. cijena sirove nafte iznosila je 98,21 funtu po barelu, te tako dosegla najvišu razinu u desetljeću. Cijene zemnog plina također su oborile rekord. U čvorištu Title Transfer Facility u Nizozemskoj, cijena je iznosila gotovo 2,992 funte na 1,000 kubičnih metara. Trenutačna je cijena oko 1,036 funti na 1,000 kubičnih metara. Prije dvije godine, cijena plina jedva je premašila 76,73 funti na 1000 kubičnih metara. To su samo neki od mnogih primjera koji pokazuju brzi rast cijena energije.

- Rastuće globalno gospodarstvo znači kontinuirani rast i potražnju za energijom. Prema tome, svi izvori energije postaju sve traženiji dok se tržište konačno ne zasiti. Nakon toga, jeftiniji izvori energije počet će zamjenjivati skuplje - zaključio je Manturov.

Osim veće potražnje, jedan od glavnih pokretača zelene energije je i javna politika. Mnoge vlade aktivno potiču kompanije na odmicanje od uporabe fosilnih izvora energije te na prelazak na zelenu energiju.

Dakle, s pomakom potpore alternativnoj energiji, u koje zalihe zelene energije vrijedi ulagati?

Zalihe zelene energije

Enphase Energy (ENPH) je globalna tvrtka za energetsku tehnologiju koja je osnovana 2006. godine. Trenutno vodeći svjetski dobavljač solarnih i baterijskih sustava temeljenih na mikro pretvaračima, Enphase vjeruje da sunčeva svjetlost može biti siguran, pouzdan i stabilan izvor energije. U samo tri godine tvrtka je postala lider u sektoru i poboljšala profitabilnost za 16 %. Također, povećala je svoju kapitalizaciju za gotovo 50 puta, s prosječnom stopom rasta prihoda od 27 % u posljednjih pet godina. Enphase ima prihod od 1,07 milijardi funti, a do kraja godine očekujemo skok potencijala rasta od 15%.

Next Era Energy (NEE) tradicionalni je proizvođač energije koji kontinuirano povećava udio proizvodnje obnovljive energije u svom portfelju. Segment obnovljive energije već generira gotovo polovicu dobiti tvrtke. Tvrtka je jedna od najinovativnijih u komunalnom sektoru i aktivno pretvara komunalne usluge u obnovljive izvore energije. U 20 godina tvrtka je svrstana kao prva u Sjedinjenim Državama po kapitalizaciji među tvrtkama za proizvodnju alternativne energije. S prihodom od 13.12 milijardi funti u 2021. godini, očekujemo da će Next Era Energy do kraja godine imati potencijal rasta od 5 %.

Canadian Solar Inc. (CSIQ) postao je jedan od najvećih svjetskih pružatelja solarnih fotonaponskih proizvoda i energetskih rješenja, zajedno s rangiranjem kao jedan od najvećih programera solarnih elektrana na globalnoj razini. Imaju kupce u više od 160 zemalja, pružajući dovoljno zelene energije da zadovolje potrebe oko 15,8 milijuna kućanstava. Osnovna djelatnost tvrtke je proizvodnja solarnih panela i komponenti te razvoj sustava za pohranu energije baterija. Tvrtka se također globalno specijalizirala za stvaranje elektrana, njihovo poslovanje i održavanje. Ima prihod od 3.68 milijardi funti i potencijal rasta od 12 % do kraja godine.

