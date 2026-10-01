Signali 'Dana velikih planova': 2027. hladnija, ali još bez recesije

Nije što je 'Dan velikih planova' Liderova konferencija, ali, kao i prijašnjih godina, bio je to jedinstveno koristan poslovni skup za planiranje sljedeće godine

Najizglednije je da će u 2027. rast BDP-a u Hrvatskoj biti oko 2,4 posto, a inflacija oko tri posto. Najnepovoljnija projekcija, u slučaju izraženih šokova, predviđa rast BDP-a od jedan posto i inflaciju nešto veću od sedam posto.

Te je projekcije na 18. Liderovu 'Danu velikih planova' u temeljitom izlaganju pred 450 poduzetnika i menadžera iznio novi HNB-ov guverner Ante Žigman. A one su bile jedan od najmanje tridesetak makrosignala i mikrosignala koje je biznis-zajednica mogla čuti u zagrebačkom Westinu.

Nije što je 'Dan velikih planova' Liderova konferencija, ali, kao i prijašnjih godina, bio je to jedinstveno koristan poslovni skup za planiranje sljedeće godine. Zajednički nazivnik bio bi da će 2027. biti slična 2026., ali uza zahlađenje poslovne klime. Neće (još) biti recesije.

Kamate u ritmu energije

Kao i uvijek, pokrovitelj 'Dana velikih planova', predsjednik RH Zoran Milanović, na početku je na svoj način postavio geopolitički okvir. Ove godine naglasak je bio na urušavanju međunarodnoga pravnog poretka. Više nego prije svaka država treba gledati svoje interese. Pa, primjerice, Hrvatska treba graditi nuklearku.