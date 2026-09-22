Ministarstvo pojasnilo sidrene cijene: Na proizvodu i tri cijene

Nova pravila donose niz detalja: što ako je proizvod bio na akciji, kada se ističu tri cijene i tko mora objavljivati cjenike

Ministarstvo gospodarstva uputilo je na više adresa dopis vezan za obvezu isticanja dodatne, tzv. sidrene cijene, u kojem pojašnjava sve eventualne nejasnoće s kojima bi se trgovci i pružatelji usluga mogli susresti, uz naglasak da se mora osigurati da dodatna cijena bude jasno vidljiva prosječnom potrošaču.

Naime, Vlada je 11. paketom mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva, a s ciljem ublažavanja inflatornih pritisaka, proširila obvezu isticanja "sidrenih" cijena za sve proizvode i usluge. Nova pravila stupaju na snagu 1. listopada, pri čemu će za proizvode i usluge koji dosad nisu bili obuhvaćeni tom obvezom "sidrena" biti cijena koja je vrijedila 10. rujna ove godine.

Tako, mjerom isticanja dodatne cijene od idućeg mjeseca obuhvaćeni su svi prodavatelji robe i pružatelji usluga, neovisno o tome jesu li trgovačko društvo, obrtnik, obavljaju li samostalnu djelatnost, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo itd. Naime, do sada obvezom "sidrenja" nije primjerice bio obuhvaćen segment prodaje odjeće, obuće, tehnike, kućanskih aparata, namještaja, građevinskog materijala itd., kao i sve usluge, primjerice ugostiteljske, obrtničke, frizerske, telekomunikacijske i servisne.

Kada je riječ o trgovcima proizvodima široke potrošnje, to jest hrane, pića, kozmetike, sredstava za čišćenje, toaletnih potrepština i proizvoda za kućanstvo, na koje se mjera "sidrenja" već primjenjuje, oni zadržavaju obvezu isticanja postojećeg "sidrenog" datuma od 2. svibnja 2025. godine. "Za te proizvode to je ujedno i jedina dodatna cijena koja se ističe, što znači da se za njih ne utvrđuje niti ističe nova dodatna cijena s datumom 10. rujna 2026. godine, čime se izbjegava dvostruko 'sidrenie' cijena na istom proizvodu", napominje Ministarstvo.

Dopis, u kojem se pojašnjava proširena obveza isticanja dodatne cijene, kao i obveza objave cjenika proizvoda i usluga, potpisao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar, a upućen je Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK), Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP), kao i Hrvatskoj obrtničkoj komori (HOK), koja ga je objavila na svojoj internetskoj stranici.

Dodatnu cijenu istaknuti na jednakom mjestu kao i maloprodajnu

Tako će trgovci i pružatelji usluga morati na prodajnom, odnosno uslužnom mjestu, uključujući i internet trgovinu, jasno, vidljivo i čitljivo uz yažeću maloprodajnu cijenu istaknuti i dodatnu cijenu. Dodatnu cijenu moraju istaknuti na jednakom mjestu na kojem ističu maloprodajnu, pa primjerice, ako se cijena ističe na "privjesnici", na istoj "privjesnici" mora biti istaknuta i dodatna cijena. Ako je, pak, riječ o cjeniku usluga, na istom cjeniku mora biti istaknuta i dodatna cijena, što znači da nije dopušten poseban cjenik s dodatnim cijenama, pojašnjava Ministarstvo.

Međutim, dodaje, trgovci sami odlučuju o načinu i modelu iskazivanja dodatne cijene, to jest o veličini fonta, hoće li se nalaziti iznad, ispod ili pokraj maloprodajne cijene i sl. No, svakako moraju osigurati da je dodatna cijena jasna i vidljiva prosječnom potrošaču.

U svrhu jednostavnosti provedbe, preporučuje da se uz dodatnu cijenu navede isključivo mjerodavni datum - primjerice cijena na 10. rujna 2026., bez potrebe isticanja naziva "sidrena cijena" ili "dodatna cijena".

Dodatna cijena, napominje Ministarstvo, mora se istaknuti i u situaciji kada je potpuno jednaka trenutačnoj cijeni.

Nadalje, razrađuje Ministarstvo, ako je proizvod/usluga na referentni datum bio na akciji/popustu i sl., "sidrena" cijena nije snižena cijena, već prethodna redovna cijena prije provođenja tog posebnog oblika prodaje.

Navodi i da se ne ističe cijena zaračunata povlaštenoj skupini, već redovna maloprodajna cijena bez primijenjenog posebnog uvjeta prodaje. Također, obveza isticanja dodatne cijene ne odnosi se na korisničke aplikacije, programe vjernosti i pogodnosti dostupne samo određenim skupinama potrošača. "Riječ je o posebnim uvjetima prodaje kod kojih cijena ovisi o primjerice statusu, bodovima, članstvu i sl.", napominje.

Za proizvode koji su bili u ponudi trgovca na referentni datum, ali ih fizički nije bilo na zalihama, dodatna cijena je cijena evidentirana u sustavu na taj datum. Za proizvode i usluge koji se prvi put uvode u ponudu trgovca/pružatelja usluge nakon 10. rujna 2026., "sidrena" cijena je ona primijenjena prilikom prvog uvrštenja u prodaju, uz jasnu naznaku datuma kada je primijenjena.

Upozorava i da ako trgovac nakon referentnog datuma izmijeni internu šifru, kataloški broj ili naziv artikla, a u naravi se i dalje radi o istom proizvodu, takav se artikl ne smatra novim proizvodom te se za njega i dalje primjenjuje mjerodavna dodatna cijena.

Nadalje, kod proizvoda i usluga koji se ne izrađuju unaprijed niti imaju unaprijed fiksnu maloprodajnu cijenu, već se izrađuju primjerice prema specifikaciji kupca i sl., dodatna cijena iskazuje se za pojedinačne elemente od kojih se izračunava konačna cijena, napisalo je Ministarstvo. Kod usluga čija se konačna cijena mijenja ovisno o primjerice trenutnoj potražnji, relaciji, algoritmu i sl., obveza isticanja dodatne cijene odnosi se na pojedinačne elemente konačne cijene koji su vrijedili na dan 10. rujna 2026. godine.

Obveza isticanja dodatne cijene i na letcima, katalozima ...

Trgovac i pružatelj usluge, propisalo je Ministarstvo, obvezan je istaknuti dodatnu cijenu i prilikom oglašavanja na letcima, plakatima, mrežnim stranicama i u digitalnim oblicima u prodajnom/uslužnom objektu. Digitalnim oblicima oglašavanja, napominje, ne smatraju se programi vjernosti, tv i radio oglašavanje. U slučaju lanaca trgovina s različitim cijenama, pri skupnom oglašavanju ne navodi se dodatna cijena, dok dodatnu cijenu moraju sadržavati letci i katalozi koji se tiskaju nakon 1. listopada ove godine.

Ministarstvo ističe da obveza isticanja dodatne cijene ne isključuje obvezu isticanja najniže cijene u posljednjih 30 dana kada je proizvod na akciji, odnosno predmet nekog drugog posebnog oblika prodaje ili popusta. U tom slučaju proizvod ima istaknute tri cijene - trenutnu sniženu cijenu, najnižu cijenu u zadnjih 30 dana i dodatnu cijenu.

S druge strane, navodi se u dokumentu, obveza isticanja dodatne cijene se ne primjenjuje na cijene smještaja koje se prikazuju kroz vlastite rezervacijske sustave niti na posredničkim platformama za iznajmljivanje smještaja. Također, obveza se ne odnosi na posredničke kanale i platforme kada prikazuju i/ili prodaju proizvode, jela, smještaj, karte itd. trećih subjekata.

Obveza se, navodi se, na platforme i posrednike primjenjuje isključivo za vlastite usluge koje izravno naplaćuju potrošačima (npr. naknada za dostavu, operativna naknada, peronska karta, garderoba i dr.), za koje na svom cjeniku iskazuju cijenu na dan 10. rujna 2026. godine.

Vezano uz prodaju lijekova i medicinskih proizvoda, ljekarne su obveznici primjene mjera u dijelu poslovanja koji se odnosi na prodaju krajnjim potrošačima proizvoda koji se izdaju bez recept, kao i ostalih proizvoda koji nisu lijekovi na recept. To uključuje, primjerice kreme, vitaminske pripravke, dodatke prehrani, pastile, proizvode za njegu i zaštitu od sunca te druge slične proizvode, kaže Ministarstvo.

Sektor financijskih usluga također je obuhvaćen mjerama, s nekoliko izuzetaka, između ostalog i određenih naknada mirovinskih društava.

Obveza objave cjenika proizvoda i usluga na mrežnim stranicama

Kada je riječ o obvezi objave cjenika proizvoda i usluga na mrežnim stranicama, za razliku od ranije odluke koja se odnosila isključivo na velike formate trgovina, nova odluka se primjenjuje na sve trgovce na malo i sve pružatelje usluga koji imaju uspostavljenu mrežnu stranicu, uključujući i one subjekte čija stranica služi samo primjerice za informativne i prezentacijske svrhe, ističe Ministarstvo te dodaje da se uspostavljenom mrežnom stranicom ne smatra profil na društvenim mrežama.

Cjenici se moraju objavljivati u digitalnom obliku pogodnom za automatsku obradu podataka isključivo u "CSV" ili "XML" formatu, kako bi se omogućilo strojno prikupljanje, analiza i usporedba cijena putem vanjskih web servisa i aplikacija.

Trgovci moraju ažurirati cjenik jednom dnevno radnim danom, najkasnije do osam sati ujutro za tekući dan, dok promjene unutar dana, kao što su primjerice popodnevna sniženja pekarskih proizvoda, ne zahtijevaju naknadnu izmjenu datoteke i objavu ažuriranog cjenika.

Uslužni objekti, pak, moraju ažurirati cjenik uslijed svake promjene cijene, najkasnije do osam sati ujutro na dan stupanja izmjene, a također ne moraju unositi promjene u slučaju određenih popodnevnih popusta.

Poslovni subjekti koji posluju na više prodajnih odnosno uslužnih mjesta, primjerice trgovački lanci, lanci kioska, lanci kafića ili restorana, benzinske postaje, ljekarne, franšize i sl.. dužni su objaviti zasebnu datoteku cjenika za svaku pojedinu lokaciju, to jest poslovnicu ili objekt, kaže Ministarstvo.

Ova obveza primjenjuje se čak i u slučaju kada subjekt u svojim prodajnim odnosno uslužnim objektima ima identičan asortiman i identične cijene, budući da se status fizičke raspoloživosti robe prati po pojedinačnom prodajnom mjestu, a naziv datoteke sadrži točnu adresu i oznaku objekta.

Jednako tako, ako subjekt ima internetsku trgovinu (web shop), dužan je za web shop generirati i objaviti zasebnu "CSV" ili "XML" datoteku cjenika prema propisanim parametrima, piše, između ostalog, u službenom dopisu Ministarstva.