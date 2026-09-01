Bageri kreću po bespravnu gradnju: Država za rušenje daje 6 milijuna eura

Inspektorat traži izvođače za trogodišnji ugovor. Na meti bagera naći će se sve: od ilegalnih vikendica do poslovnih hala i lukobrana

Državni inspektorat najavio je u ponedjeljak nabavu vrijednu šest milijuna eura za rušenje nezakonito izgrađenih građevina na području cijele Hrvatske, od vikendica i garaža do poslovnih hala, molova i lukobrana.

Prema natječajnoj dokumentaciji, radovi će se izvoditi na temelju rješenja građevinskih inspektora, a okvirni sporazum sklopit će se na 36 mjeseci s više izvođača radova.

Zakonom o državnom inspektoratu propisano je da se rješenje kojim se naređuje uklanjanje bespravne građevine izvršava putem treće osobe, dakle vanjskog izvođača. Točne lokacije rušenja odredit će se u pojedinačnim postupcima ugovaranja, a u troškovniku su navedene tek okvirne količine jer se zbog prirode posla unaprijed ne zna koliko će se objekata i kojih rušiti.

Predviđeno je rušenje stambenih zgrada od prizemnica do onih viših od tri etaže, betonskih i čeličnih hala, skladišta i sportskih dvorana, ali i jednostavnih objekata poput garaža, nadstrešnica, kioska i drvenih vikendica. Poseban dio odnosi se na pomorske građevine, uklanjanje molova, lukobrana i obalnih zidova, uključujući rušenje ispod mora do pet metara dubine.

Najveći dio natječaja otpada na strojno rušenje prizemnica i odvoz građevinskog otpada na odlagališta. Troškovnikom su obuhvaćeni i odvajanje armature od betona, reciklaža otpada mobilnim drobilicama te, kod složenijih slučajeva, izrada projekta rušenja. S otpadom, uključujući onaj koji sadrži azbest, izvođači će morati postupati u skladu s propisima o gospodarenju otpadom.

Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđivat će se na temelju cijene, koja nosi 80 posto, i specifičnog iskustva nominiranog inženjera gradilišta, vrijednog 20 posto. Najviše bodova za iskustvo dobiva ponuditelj čiji je stručnjak vodio radove uklanjanja vrijedne više od 1,5 milijuna eura.

Za taj otvoreni postupak javne nabave u ponedjeljak je u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, koje traje do 9. rujna.

Nakon toga Državni inspektorat razmotrit će pristigle primjedbe i prijedloge te objaviti izvješće, a potom slijedi raspisivanje samog postupka.