edis felić:

Želite samo srušiti svoju građevinu? Novi pravilnik tu stvara problem

21. rujna 2026.
27.01.2021., Zadar - Nakon sto je prosloga ljeta odlukom gradjevinske inspekcije srusen bespravno sagradjen ugostiteljski objekt Zara beach, gomila gradjevinskog materijala i dalje stoji na atraktivnoj lokaciji uz more na plazi Kolovare. Photo: Dino Stanin/PIXSELL
foto Pixsell
Edis Felić
Edis Felić
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Propis dopušta uklanjanje objekta bez građevinske dozvole u nekim slučajevima, ali ne daje jasan odgovor što kada vlasnik želi samo rušenje

Čitao sam Prijedlog pravilnika o građevinama i radovima za koje nije potrebna građevinska dozvola. Ima dosta primjedbi, najviše zbog nejasnoća, a među njima je i ona kako se pravno tretira uklanjanje građevina, odnosno je li za uklanjanje potrebna građevinska dozvola.

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#Davor Vižitin#Prijedlog Pravilnika#Građevinska Dozvola#Uklanjanje Građevina#Zakon O Gradnji#Ministarstvo Graditeljstva
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