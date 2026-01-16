Financijska imovina kućanstava u godinu dana uvećana 12,3 milijarde eura

Financijske obveze kućanstava porasle na 31 milijardi eura, što je 12 posto više u odnosu na isto razdoblje godinu ranije

Na kraju trećeg tromjesečja lani ukupna financijska imovina kućanstava iznosila je 118,35 milijardi eura, što je za pet posto više nego na kraju prethodnog tromjesečja, odnosno 11,6 posto ili 12,3 milijardi eura više nego godinu dana prije, izvijestila je u petak Hrvatska narodna banka (HNB).

U trećem tromjesečju 2025. godine kućanstva su najviše financijske imovine držala u gotovini i depozitima - 50,3 milijarde eura. Slijede osiguranja i mirovine - 30,5 milijardi eura, dok su u vlasnički kapital i dionice investicijskih fondova imali uloženo 28,7 milijardi eura.

U priopćenju se navodi i da su financijske obveze kućanstava porasle na 31 milijardi eura, što je 2,3 posto više u odnosu na kraj lipnja 2025, odnosno za 12 posto više ili 3,3 milijarde eura u odnosu na isto razdoblje godinu ranije.

Takva kretanja rezultirala su povećanjem financijske neto vrijednosti sektora kućanstava na 87,9 milijardi eura, što je šest posto više nego na kraju drugog tromjesečja 2025. ili čak 11,4 posto više odnosno devet milijardi eura u odnosu na isto vrijeme godinu ranije, objavila je središnja banka.