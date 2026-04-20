Ackermann: Nisam u biznisu zbog novca, nego da izgradim nešto odlično

Suosnivač prve hrvatske digitalne agencije svojim je poduzetničkim putem zaslužio mjesto na listi '40 ispod 40' najuspješnijih poduzetnika

Nedavno smo predstavili Liderovu listu 40 najuspješnijih poduzetnika ispod 40 godina na kojoj se, između ostalih, našao i Daniel Ackermann koji je zajedno s Tomislavom Grubišićem pokrenuo prvu hrvatsku digitalnu agenciju iStudio, odnosno današnji Degordian.

Ackermann i Grubišić, još kao studenti FER-a razumjeli su da Facebook nudi oglasni prostor koji je tada bio smiješno jeftin jer ga nitko u Hrvatskoj nije koristio. iStudio je zato bio prva digitalna agencija u Hrvatskoj pa im klijente nije bilo teško privući; vrlo brzo su ostvarili suradnju s najpoznatijim domaćim kompanijama.

Tri godine nakon osnutka osnovali su i prvi ured izvan Hrvatske, u Mostaru, a tri mjeseca kasnije otvorili su ured i u Beogradu. Također, 2020. otvorili su ured i u New Yorku.