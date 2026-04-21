Većina azijskih burzi porasla, cijene nafte pale

Ulagače je ohrabrila vijest da Iran razmatra mogućnost nastavka mirovnih pregovora sa SAD-om, iako Trump opet prijeti napadima

Na većini azijskih burzi cijene su dionica u utorak porasle, dok su cijene nafte pale, jer je ulagače ohrabrila vijest da Iran razmatra mogućnost nastavka mirovnih pregovora sa SAD-om.

MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u plusu oko 0,9 posto. Pritom su cijene dionica u Hong Kongu, Indiji, Japanu i Južnoj Koreji porasle između 0,3 i 2,4 posto, dok su u Australiji i Šangaju blago pale.

Prethodnih dana ulagače su na oprezu držale poruke iz Irana da nema namjeru nastaviti mirovne pregovore sa SAD-om.

No, sinoć su iranske vlasti poručile da razmatraju mogućnost nastavka pregovora u Pakistanu. Kada će se pregovori nastaviti, nije jasno jer je potpredsjednik SAD-a JD Vance, koji je zadužen za pregovore, opovrgnuo pisanje medija da je već na putu za Pakistan.

Ulagači vjeruju da će uskoro SAD i Iran ipak postići dogovor, premda predsjednik SAD-a Donald Trump ponovno prijeti snažnim napadima na Iran, ako se do isteka primirja u utorak navečer ne postigne sporazum.

Cijene nafte pale, dolar oslabio

Zbog toga su jutros cijene nafte pale, nakon što su jučer porasle više od 5 posto. Na londonskom je tržištu cijena Brent barela jutros oslabila 1,02 posto, na 86,50 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 1,14 posto, na 88,60 dolara.

A na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta pala. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 98,08 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 98,30 bodova.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 158,85 na 158,95 jena.

No, američka je valuta oslabila u odnosu na europsku, pa je cijena eura dosegnula 1,1775 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1755 dolara.

Wall Street skliznuo s rekordnih razina

Na Wall Streetu su u ponedjeljak cijene dionica blago pale, pri čemu su S&P 500 i Nasdaq indeks skliznuli s rekordnih razina, jer su ponovno ojačale napetosti između SAD-a i Irana u Hormuškom tjesnacu.

Dow Jones indeks oslabio je 0,01 posto, na 49.442 boda, dok je S&P 500 skliznuo 0,24 posto, na 7.109 bodova, a Nasdaq 0,26 posto, na 24.404 boda.

No, tržište nije osjetnije palo jer ulagači vjeruju da će se uskoro ipak postići mirovni sporazum između SAD-a i Irana.

U fokusu ulagača su i kvartalni poslovni rezultati kompanija i banaka. Od oko 50 kompanija i banaka iz sastava S&P 500 indeksa, koje su dosad objavile izvješća, njih 87 posto ostvarilo je bolje rezultate nego što su analitičari očekivali.

Stoga se sada procjenjuje da je zarada kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u prvom tromjesečju porasla 14,4 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,55 posto, na 10.609 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,15 posto, na 24.417 bodova, a pariški CAC 1,12 posto, na 8.331 bod.