Tim Cook odlazi s direktorske pozicije u Appleu, novi šef John Ternus

Apple je imenovao Johna Ternusa za svog sljedećeg glavnog izvršnog direktora, birajući dugogodišnjeg šefa hardvera da vodi tvrtku nakon Tima Cooka, koji joj je bio na čelu punih 15 godina.

Ternus, koji se Appleu pridružio 2001. godine i godinama je bio tiha, ali postojana osoba iz pozadine koja je radila na unapređivanju proizvoda tvrtke, odigrao je ključnu ulogu u ponovnom rastu prodaje proizvoda poput Appleovih Mac računala, koja su povećala tržišni udio u odnosu na PC računala.

Unatoč relativno slabijoj javnoj prepoznatljivosti, Ternus je pomogao u razvoju danas sveprisutnih proizvoda poput iPada i AirPodsa. Njegov zadatak bit će pomoći Appleu da se snađe u tehnološkom okruženju koje je snažno promijenila umjetna inteligencija, nakon što je kompanija izgubila titulu najvrjednije tvrtke na svijetu od Nvidije.

Možda najveći izazov za Ternusa bit će kako integrirati umjetnu inteligenciju u iPhone, najuspješniji potrošački proizvod u povijesti, kao i u ostatak Appleove ponude. Ranije ove godine Apple je sklopio sporazum s dugogodišnjim konkuretom u pametnim telefonima, Googleom, kako bi koristio njegov sustav Gemini za poboljšanje svog virtualnog asistenta Siri.

Iako je Apple još 2011. predstavio oblik umjetne inteligencije široj javnosti kroz Siri, kompanija još nije ostvarila veliki hardverski ili softverski uspjeh temeljen na novim AI tehnologijama, dok su novi konkurenti poput OpenAI-ja privukli stotine milijuna korisnika. Dužnost izvršnog direktora Ternus će preuzeti 1. rujna ove godine.

Apple je u priopćenju naveo da će dosadašnji izvršni direktor Tim Cook postati izvršni predsjednik kompanije. Dionice Applea porasle su dvadeset puta otkako je Cook preuzeo mjesto izvršnog direktora u kolovozu 2011. U Apple ga je doveo njegov osnivač Steve Jobs.