Medicover: Pacijenti dobivaju dijagnostiku po švedskim standardima

Pod brendom Synevo Medicover u Hrvatsku donosi napredni genomski portfelj koji se razvijao tijekom više od dvadeset pet godina

Synevo je lanjskoga travnja postao dio grupacije Medicover, vodećega međunarodnog pružatelja zdravstvenih i dijagnostičkih usluga sa sjedištem u Švedskoj. Medicover, čije su dionice uvrštene na burzu Nasdaq Stockholm, pruža širok raspon usluga zahvaljujući svojim divizijama zdravstvenih i dijagnostičkih usluga uz potporu opsežne europske i međunarodne mreže medicinskih centara, bolnica, laboratorija i mjesta za uzimanje uzoraka krvi, istaknuo je Laurenţiu Luca, generalni direktor Dijagnostičkih usluga za regiju jugoistočne Europe u Medicoveru. Medicover, rekao je, tako s pomoću Syneva u Hrvatsku uvodi švedski poslovni pristup utemeljen na vrijednostima usmjerenima na pacijenta, transparentnosti, operativnoj disciplini, stalnoj inovaciji i predanosti dugoročnoj društvenoj dobrobiti. Vjeruje da se tako postavlja novi standard dijagnostičke izvrsnosti i podiže razina dostupnih medicinskih usluga u zemlji.

Što Medicover i Synevo donose hrvatskom tržištu?

– Ulazak na hrvatsko tržište jača nacionalni dijagnostički sustav povezivanjem s modernim, učinkovitim i visokokvalitetnim europskim sustavom. Pacijenti dobivaju pristup naprednim testiranjima, bržim rezultatima i pouzdanoj dijagnostici usklađenoj sa švedskim standardima transparentnosti, operativne discipline, kontinuirane inovacije i dugoročne društvene odgovornosti. U Hrvatskoj poslujemo pod brendom Synevo. Jedna od najvažnijih razlikovnih prednosti koju donosimo u Hrvatsku jest napredni Medicoverov genomski portfelj koji se razvijao tijekom više od dvadeset pet godina i koji podupire pet suvremenih laboratorija diljem Europe. To uključuje CE-certificirane genetičke testove, od testiranja prije začeća i prenatalnih probira do sveobuhvatnih onkoloških panela i sekvenciranja cijeloga genoma. Također nudimo tekuću biopsiju za odabir terapije i precizno praćenje onkoloških bolesti. Nadovezujući se na regionalne operativne sinergije i povećanje učinkovitosti omogućeno Medicoverovom centraliziranom obradom testova i optimiranim procesima, pacijenti u Hrvatskoj sada imaju korist od zdravstvenih usluga usklađenih sa švedskim standardima kvalitete i skrbi.

Zašto je Hrvatska strateški važna i kako se uklapa u širu sliku tržišta jugoistočne Europe?

– Hrvatska je tržište zdravstvenih usluga integrirano u Europsku uniju koje se brzo razvija, s rastućom potražnjom za privatnim dijagnostičkim uslugama, snažnom digitalnom infrastrukturom i strateški važnim zemljopisnim položajem unutar jugoistočne Europe. Hrvatska je za Medicover ključno tržište unutar regionalne mreže, platforma za širenje kliničke izvrsnosti u skladu sa švedskim standardima i snažno korisnički orijentiranog pristupa u regiji SEE-a. Jačanjem svoje prisutnosti ovdje pridonosimo poboljšanju kvalitete, dosljednosti i dostupnosti dijagnostičkih usluga na regionalnoj razini.

Što ​omogućujete hrvatskim ​​korisnicima?

– Putem međunarodne mreže Medicoverovih laboratorija Hrvatska je povezana s naprednim imunološkim testiranjima, uključujući endokrinologiju,​ alergološka testiranja IgE, autoimunu dijagnostiku i hormonske analize. Među njima se posebno ističe Lymphocyte Transformation Test (LTT), rijedak imunološki test visoke razine složenosti koji je zbog potrebe za radom sa živim staničnim kulturama i stroge standardizacije dostupan samo u ograničenom broju specijaliziranih laboratorija diljem Europe. LTT pruža ključne uvide u odgođene alergijske reakcije, kronične infekcije, poremećaje imunosne regulacije i ukupnu funkciju imunosnog sustava. Pristup takvim, specijaliziranim mogućnostima jača poziciju Hrvatske unutar regionalnoga dijagnostičkog ekosustava te liječnicima omogućuje korištenje alata koji su inače dostupni samo u naprednim referentnim centrima.

Koje inovacije uvodite?

– Uvodimo napredna dijagnostička rješenja temeljena na tehnologiji, osmišljena kako bi znatno unaprijedila kvalitetu, brzinu i pouzdanost usluga u Hrvatskoj. Pacijenti dobivaju pristup suvremenim laboratorijskim tehnologijama, specijaliziranim testovima i centraliziranoj obradi složenih analiza, uključujući visokosofisticirana genetička testiranja. Centralizacija naprednih analiza unutar Medicoverovih regionalnih laboratorija osigurava veću preciznost, kraće vrijeme obrade i kontinuirano unaprjeđenje kvalitete. Takav model posebno je koristan u područjima humane genetike i onkologije. U sustavu u kojem se 83 posto zdravstvene potrošnje odnosi na javni sektor, a liste čekanja potiču pacijente na korištenje privatne dijagnostike, naš naglasak na brzoj i pouzdanoj dijagnostici uz plaćanje izravno odgovara na aktualne potrebe i podupire daljnju modernizaciju nacionalnoga zdravstvenog sustava.

Kako ćete još utjecati na hrvatski zdravstveni sustav?

– Inovacije uključuju ponajprije i sveobuhvatan genomski portfelj (testiranja prije začeća i prenatalna testiranja, onkološki paneli i sekvenciranje cijelog genoma) za potrebe precizne medicine i tekuću biopsiju koja omogućuje personalizirani odabir terapije i osjetljivo praćenje onkoloških bolesti. Također, napredni imunološki portfelj, uključujući LTT, koji omogućuje otkrivanje odgođenih alergijskih reakcija na lijekove ili materijale, otkriva kroničnu imunosnu aktivaciju te identificira stanično posredovane reakcije koje nisu vidljive standardnim testovima na protutijela. Te usluge zajedno podižu razinu kompleksne dijagnostike u Hrvatskoj i osiguravaju pristup alatima koji omogućuju ranije otkrivanje bolesti, precizniju dijagnozu i individualiziranije odluke o liječenju.

U što ćete ulagati i kako ćete razvijati dijagnostiku?

– Ulagat ćemo u jačanje dijagnostičke infrastrukture u Hrvatskoj modernizacijom laboratorija, proširenjem dostupnosti testova i integracijom lokalnih usluga u širu Medicoverovu mrežu. To uključuje suvremene laboratorijske tehnologije, povećanu automatizaciju, digitalne alate za poboljšanje korisničkog iskustva te bržu i precizniju dijagnostiku zahvaljujući centraliziranoj obradi analiza. Ključni elementi uključuju uvođenje genomskih dijagnostičkih procesa (logistika, kontrola kvalitete i interpretacija nalaza) usmjerenih prema Medicoverovim CE-certificiranim specijaliziranim laboratorijima, širu dostupnost tekuće biopsije u području precizne onkologije i proširenje naprednih imunoloških usluga, uključujući one koje se provode u Medicoverovu specijaliziranom laboratoriju u Njemačkoj. Nadalje, integraciju složenih imunoloških testova poput LTT-a, uz potporu posebne logistike (rukovanje uzorcima živih stanica, optimirani uvjeti transporta), educirano osoblje i standardizirane protokole te dodatno jačanje sustava osiguranja kvalitete i potpune sljedivosti uzoraka kroz cijeli proces testiranja kako bi se osigurala ponovljivost i točnost rezultata. Ta ulaganja unaprjeđuju kvalitetu dijagnostike i ishode liječenja pacijenata te stavljaju Hrvatsku u sam vrh suvremene laboratorijske medicine.

Na što ćete dugoročno stavljati naglasak u svom poslovanju?

– Na dosljedno visoku kvalitetu dijagnostičkih usluga usmjerenih na pacijenta uz kontinuirana ulaganja u tehnologiju, inovacije i operativnu izvrsnost. Cilj će biti širenje dostupnosti naprednih testova, jačanje digitalnih rješenja i održavanje ujednačene kliničke kvalitete u svim ustanovama. Ostajemo predani održivom rastu, snažnoj regionalnoj suradnji i stvaranju dugoročne vrijednosti za pacijente, zdravstvene partnere i hrvatski zdravstveni sustav.

Što strategija još uključuje?

– Naša dugoročna strategija također uključuje daljnji razvoj kliničke genomike, uključujući sveobuhvatna genetska testiranja i sekvenciranje cijeloga genoma uz CE certifikaciju i visokokvalitetnu interpretaciju nalaza, širenje precizne onkologije s pomoću tekuće biopsije i proširene onkološke panele te nastavak pružanja visokospecijaliziranih imunoloških usluga, uključujući LTT, čime se podupire personalizirana medicina u kompleksnim i teško dijagnosticiranim slučajevima. Te sposobnosti dodatno potvrđuju našu dugoročnu predanost podizanju dijagnostičkih standarda i unapređenju zdravstvenih ishoda pacijenata u Hrvatskoj.

*Sadržaj nastao u suradnji sa Synevom Hrvatska