Kinesko gospodarstvo raste unatoč utjecaju rata i skupoj energiji

Dok su brojke vezane uz proizvodnju i izvoz bolje od očekivanih, maloprodaja i nekretnine ostaju slaba točka kineskog gospodarstva

Kineski poticaj prema visokotehnološkoj proizvodnji pomogao je održati gospodarstvo, koje je u prvom tromjesečju zabilježilo rast BDP-a od 5 posto na godišnjoj razini, dok se priprema za utjecaj rata s Iranom. Ta je brojka premašila očekivanja analitičara koje je anketirao Bloomberg (4,8 posto) kao i rast iz prethodnog tromjesečja od 4,5 posto.

Također se nalazi na gornjoj granici vladinog cilja za ovu godinu od 4,5 do 5 posto. Izvoz, visokotehnološka proizvodnja i fiskalni poticaji nadoknadili su i dalje slabu domaću ekonomiju, prenosi Financial Times.

Snažan početak godine dolazi u trenutku kada se očekuje da će kinesko gospodarstvo osjetiti udarac zbog rata s Iranom i rasta cijena energije, što će ublažiti dugotrajne deflacijske pritiske, ali smanjiti već ionako tijesne marže njezinog izrazito konkurentnog industrijskog sektora.

- Kao velika zemlja duboko integrirana u globalno gospodarstvo, Kina će zasigurno biti pogođena u određenoj mjeri. I dalje bismo trebali imati uvjete za održavanje relativno brzog rasta još neko vrijeme - rekao je Mao Shengyong, zamjenik povjerenika Nacionalnog zavoda za statistiku, govoreći o energetskom šoku.

Očekuje se da će se predsjednik Xi Jinping sredinom svibnja u Pekingu sastati s Donaldom Trumpom, uz nadu da će dvije zemlje nastaviti jednogodišnje trgovinsko primirje.

Rast u prva tri mjeseca djelomično je potaknut boljim od očekivanog industrijskim outputom, koji je u ožujku porastao 5,7 posto na godišnjoj razini, u usporedbi s prognozama analitičara od 5,3 posto. Rast maloprodaje, koji se smatra jednim od pokazatelja potrošačkog raspoloženja, bio je slabiji od očekivanog – 1,7 posto u ožujku, u usporedbi s prognozama od 2,4 posto.

- Nacionalno gospodarstvo ostvarilo je dobar početak. Rast industrijske proizvodnje ubrzao je, uz brz rast u sektorima proizvodnje opreme i visokih tehnologija - navodi Nacionalni zavod za statistiku u priopćenju.

Ovisnost o vanjskoj potražnji

Zavod je naveo da je proizvodnja opreme porasla 8,9 posto na godišnjoj razini u prvom tromjesečju, dok je visokotehnološka proizvodnja porasla 12,5 posto. Proizvodnja 3D printera, litij-ionskih baterija i industrijskih robota porasla je za 54 posto, 40,8 posto i 33,2 posto. Ulaganja u dugotrajnu imovinu nastavila su se oporavljati nakon prošlogodišnjih padova, porasla su 1,7 posto u prvom tromjesečju, dok su ulaganja u nekretnine ponovno snažno pala – za 11,2 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Capital Economics procjenjuje da je, prema njihovom alternativnom pokazatelju gospodarske aktivnosti, kinesko gospodarstvo raslo samo tri posto na godišnjoj razini u siječnju i veljači, te vjerojatno nešto manje u ožujku.

- Šira slika pokazuje da je sav ubrzani rast BDP-a u prvom tromjesečju bio potaknut građevinarstvom i industrijom. I dok je došlo do određenog poboljšanja domaće potražnje, glavni izvor snage bio je izvoz - rekao je Zichun Huang iz Capital Economicsa.

Huang je rekao da će rat s Iranom dodatno pojačati taj trend. Iako će cijene goriva smanjiti domaću potražnju, potaknut će potražnju za kineskim zelenim tehnologijama na izvoznim tržištima.

- Zaključak je da, iako se kinesko gospodarstvo dobro drži, ono postaje sve ovisnije o vanjskoj potražnji - rekao je Huang.

Junyu Tan, regionalni ekonomist za Sjevernu Aziju u Cofaceu, rekao je da 'dobar početak godine, potaknut snažnim izvozom, sugerira da je izravan utjecaj sukoba na Bliskom istoku zasad ograničen'.

No Tan upozorava da bi se oporavak ulaganja mogao usporiti kako fiskalna potpora slabi, a rast potrošnje usporava zbog izostanka subvencija za kupnju potrošačkih dobara koje su prošle godine davale poticaj.

- Pad cijena nekretnina u ožujku ukazuje na i dalje oprezno raspoloženje kupaca i veliku ponudu postojećih nekretnina - rekao je Yuhan Zhang, glavni ekonomist China Centera pri Conference Boardu.

Dodao je da se rast ulaganja u dugotrajnu imovinu usmjerava prema 'novim kvalitetnim proizvodnim snagama' i modernizaciji infrastrukture.