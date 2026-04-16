Michael Saylor pokrenuo 'vječni stroj' za akumulaciju bitcoina

Dok se tržište bori s volatilnošću, novi instrument Strategyja navodno nudi stabilnost i mjesečnu isplatu gotovine

Dok se prosječni europski direktori financija još uvijek znoje nad odlukama o zadržanoj dobiti ili minimalnim dividendama, Michael Saylor je unutar svoje grupacije Strategy uspio konstruirati ono što mnogi analitičari nazivaju prvim samoodrživim 'vječnim strojem' za akumulaciju digitalne imovine.

Posljednja runda kupnje, u kojoj je za milijardu dolara osigurano preko trinaest tisuća novih bitcoina, nije tek puki nastavak agresivne strategije, već demonstracija moći novog financijskog instrumenta STRC ili Stretch koji je iz temelja promijenio način na koji tržište percipira korporativni dug.

Ovaj hibridni model počiva na povlaštenim dionicama koje se na Nasdaqovim pločama drže oko čvrstog pariteta od 100 dolara, ali iza te prividne stabilnosti stoji agresivan mehanizam varijabilnog prinosa. Kako bi privukla ulagače željne fiksnog prihoda, Strategy trenutno isplaćuje dividendu od čak 11,5 posto godišnje na mjesečnoj bazi, efektivno pretvarajući pasivni kapital u pogonsko gorivo za kupnju bitcoina.

Matematika iza STRC-a

Saylorov trijumf leži u činjenici da je spojio konzervativne prinose s kripto-volatilnošću. Prag samofinanciranja ovog sustava nevjerojatno je nizak, jer je dovoljno da bitcoin raste tek 2,05 posto godišnje kako bi se pokrile dividendne obveze prema imateljima STRC-a.

Za obične dioničare Strategyja, ova 'arbitraža rasta' predstavlja ultimativni dobitak bez žrtve. Budući da se bitcoin kupuje kapitalom prikupljenim kroz povlaštene dionice, a ne izdavanjem novih običnih dionica, izbjegnuto je svako razvodnjavanje vlasništva. Rezultat je impresivan pa je u prva četiri mjeseca 2026. godine, takozvani 'BTC Yield' iznosi 5,6 posto. To znači da svaki dioničar danas posjeduje značajno više bitcoina po svakoj svojoj dionici nego na početku godine, a da pritom nije uložio ni euro dodatnog kapitala.

Međutim, ovakva financijska arhitektura stvara opasan presedan. Strategy je danas gotovo u potpunosti ovisan o kretanju jedne jedine klase imovine, dok njezino izvorno softversko poslovanje služi tek kao pravna dekoracija koja ni približno ne može servisirati milijarde dolara u povlaštenim dividendama ako bitcoin uđe u višegodišnje razdoblje stagnacije.

Sustav je građen na oholoj pretpostavci vječnog rasta, a svako ozbiljnije poljuljano povjerenje moglo bi dovesti do situacije u kojoj visoka dividenda više neće biti dovoljan mamac da spriječi pad cijene STRC-a ispod nominalnih sto dolara.

Ono što ovu priču čini ključnom jest činjenica da jedna privatna korporacija sada apsorbira mjesečnu svjetsku proizvodnju bitcoina brže nego što ga globalna mreža stvara. Saylor je pretvorio svoju tvrtku u moderni 'narodni trezor' koji kapital prikuplja od onih koji žele kamatu, a pretvara ga u rezervnu valutu za one koji vjeruju u post-fiat budućnost. Hoće li povijest STRC pamtiti kao najgenijalniji potez u povijesti financija ili kao najveću piramidu poluge ikada izgrađenu, ovisit će isključivo o tome hoće li matematika digitalne oskudice nastaviti pobjeđivati zakone tradicionalnog duga.