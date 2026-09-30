Trump i Xi: Ljubavi možda nema, ali trgovine će biti

Unatoč glamuru i pompeznim protokolima, washingtonski summit dvojice predsjednika ostavio je više otvorenih pitanja nego konkretnih dogovora

Crveni tepih, državničke počasti, svečana večera, vožnja predsjedničkim helikopterom Marine One i, za kraj, američki bjeloglavi orao na dar. Američki se predsjednik Donald Trump baš potrudio da trodnevni posjet kineskoga kolege Xi Jinpinga Washingtonu izgleda kao susret dvojice državnika koji upravo otvaraju novo poglavlje odnosa između dviju supersila. Raskošne snimke kao da su sugerirale da dolazi neko novo vrijeme u odnosima između Washingtona i Pekinga, nakon godina i godina carina, prijetnji, tehnološkog rata i općeg nepovjerenja.

Kinezi su sve što se moglo s prvog posjeta njihova predsjednika SAD-u nakon 11 godina prenosili uživo na svim platformama. Amerikancima je taj sadržaj bio donekle uskraćen jer su tri američke medijske kuće prije izbačene iz Bijele kuće. Možda je to bio i cilj, da se domaćoj javnosti malo i zabarikadira pogled, tko će ga s Trumpom znati, no usprkos tomu domaćin se potrudio i pompa se nije mogla sakriti.

Ipak, ni raskošne scene s crvenog tepiha, državničke večere, pa čak ni vožnja u predsjedničkom helikopteru, ne mogu zasjeniti činjenicu da je nakon sastanka dvojice predsjednika u Washingtonu lakše nabrojiti otvorena pitanja koja nisu gotovo ni načeta nego ono što se zapravo dogovorilo u Bijeloj kući.