AI će zamijeniti loše prodavače. Dobre još dugo neće

Chatbot ne zna voditi kompleksan B2B razgovor, ali AI može biti iznimno koristan asistent prije i nakon svakog važnog prodajnog sastanka

piše: Danijel Bićanić

Postoji jedna vrsta razgovora koju AI još ne zna voditi ili mu još ide teško. Što je još važnije: koju klijenti i kupci još ne žele voditi. To je kompleksni B2B prodajni razgovor. Onaj u kojem sjede četiri čovjeka, svaki s drugim interesom. Jedan šuti. Jedan se smiješi. Jedan gleda na sat. A zadnji već zna da će na kraju razgovora prodavaču reći: 'Javit ćemo se.' Razgovor s 'tisuću niti' koje treba kontrolirati dok ih vjetar različitih ljudskih motiva raznosi po dvorani za sastanke.