Uslišene molitve: Instagram konačno vraća kronološki feed

Na feedu će se objave moći pratiti prema redoslijedu objavljivanja, ali će Instagram zadržati i dosadašnji ‘engagement feed‘ kojim upravlja algoritam

Društvena platforma Instagram konačno je odlučila poslušati molbe i vapaje korisnika te vratiti – kronološke objave. Nakon šest godina otkako je taj sistem pregleda objava ukinut, na feedu će se objave moći pratiti kronološkim redom, a neće, kao dosad, redoslijed isključivo određivati algoritam i to principu boljeg 'engagementa'. Taj povratak na staro, kako prenosi Business Insider, prvi je put spomenut tijekom saslušanja pred američkim Kongresom u prosincu prošle godine kad je izvršni direktor Instagrama, Adam Mosseri, naveo da su usredotočeni na to da korisnicima daju veću kontrolu nad iskustvom zbog čega rade na kronološkom feedu, ali i novoj značajki – favorites, koja će im omogućiti da izdvoje omiljene profile.

Korisnici biraju

Vrlo je vjerojatno da ekipa iz Instagrama ne bi poslušala publiku i vratila kronološki feed da ih kritičari i zviždači nisu optužili da na taj način promoviraju senzacionalistički, 'clickbait' sadržaj, nerijetko lažan, toksičan i nasilan. Da je to tako potvrđuje činjenica da Instagram 'home feed' nije pretvorio u kronološki (on se ne vidi čim upalite aplikaciju) već korisnici 'ručno' biraju hoće li vidjeti objave po redoslijedu objavljivanja ili svojih favorita. Naime, zahvaljujući 'engagement feedu' korisnici više vremena provode na Instagramu, a to je i cilj platforme koja tako privlači oglašivače. Upravo su zato zadržali i algoritamsku opciju objave, ali i najavili uvođenje novih značajki koje će korisnicima nuditi sadržaj za kojeg procjene da bi im se mogao svidjeti.