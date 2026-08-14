Mirovinci u Jadran uložili milijune, sada ga predaju jeftinijem ponuđaču

Ponuda Aminessova konzorcija iznosi 40,6 milijuna eura, dok je konkurent nudio čak 58,5 milijuna. Fondovi priznaju da ciljevi nisu ostvareni

Uprava crikveničkog Jadrana predodabrala je ponudu konzorcija u kojemu su Aminess, FEAL IN i Texo Molior, koji za 40,6 milijuna eura preuzima većinski udio, 53,7 posto tvrtke. Taj rasplet ponuda za dokapitalizaciju nije iznenadio poslovne krugove u kojima se Aminess već spominjao kao favorit iako je, prema Liderovim informacijama, dao najnižu ponudu. Razlike među ponudama pritom nisu bile zanemarive.

Dok je pobjednički Aminess, pod upravljanjem fonda Auctor Olega Uskokovića, ponudio 1,25 eura za novu dionicu, konkurencija je išla znatno više. Prema neslužbenim informacijama, ponuda MPDD-a, koji je u Jadran planirao dovesti brend Accor, iznosila je 44,85 milijuna eura, a slovenski ECP Tactical Opportunities dao je najvišu ponudu – od čak 58,5 milijuna eura.

Unatoč tomu što je u početnim natječajnim uvjetima cijena bila ključan kriterij, kasnije formulacije ostavile su prostor i za druge elemente. Uz financijski dio ponuđači su također trebali predložiti izmjene Statuta. S obzirom na visinu ulaganja svi su tražili mehanizme koji bi im zajamčili upravljačku neovisnost i stvarni utjecaj na vođenje tvrtke. Od predaje obvezujućih ponuda 8. lipnja do odabira investitora prošla su dva mjeseca koje je pratila potpuna službena šutnja.