Dalekovod dobio posao od 135 milijuna eura u Njemačkoj

TenneT odabrao hrvatsku tvrtku za obnovu 45 kilometara dalekovoda. Novi ugovor dodatno jača knjigu poslova nakon rasta dobiti

Dalekovod nastavlja jačati prisutnost na jednom od svojih najvažnijih inozemnih tržišta. Tvrtka je u obavijesti na Zagrebačkoj burzi izvijestila da je njemački operator prijenosnog sustava TenneT, nakon provedenog natječaja, odabrao ponudu Dalekovoda za realizaciju projekta LOT1 – 380 kV Ovenstädt–Eickum, ukupne vrijednosti 135 milijuna eura.

Riječ je o jednom od najvećih pojedinačnih ugovora koje je kompanija objavila posljednjih godina. Projekt obuhvaća zamjenu postojećeg ovjesa i vodiča na dvosistemskom 380-kilovoltnom dalekovodu između trafostanica Ovenstädt i Eickum u Njemačkoj, na trasi dugoj 45,4 kilometra.

Početak radova planiran je za 1. listopada 2026., a završetak za 30. rujna 2029. godine.

Novi posao dodatno učvršćuje poziciju Dalekovoda na njemačkom tržištu, gdje posljednjih godina kontinuirano dobiva poslove povezane s modernizacijom prijenosne elektroenergetske mreže. Već krajem 2024. godine TenneT je hrvatskoj kompaniji dodijelio ugovor vrijedan više od 30 milijuna eura za obnovu dionice dalekovoda Landesbergen – Borken, čime je otvoren put za daljnje širenje suradnje s jednim od najvećih europskih operatora prijenosnog sustava.

Njemačka pritom predstavlja jedno od najperspektivnijih tržišta za ovakve projekte. TenneT u idućim godinama planira ulagati prosječno oko 13 milijardi eura godišnje u razvoj i modernizaciju prijenosne mreže, u sklopu energetske tranzicije i integracije obnovljivih izvora energije.

Objava novog ugovora dolazi nakon snažnog početka godine za Dalekovod. Grupa je u prvom tromjesečju 2026. ostvarila 62,7 milijuna eura poslovnih prihoda, što je 13 posto više nego godinu prije, dok je neto dobit više nego udvostručena, na 6,3 milijuna eura. EBITDA je porasla na 7,3 milijuna eura zahvaljujući većem obujmu aktivnosti te poboljšanoj operativnoj učinkovitosti i profitabilnosti gotovo svih poslovnih segmenata.

Novi ugovor od 135 milijuna eura dodatno će ojačati knjigu narudžbi kompanije i osigurati višegodišnji angažman na jednom od najvećih europskih tržišta elektroenergetske infrastrukture, na kojem se očekuju nastavak velikih ulaganja u prijenosnu mrežu tijekom cijelog desetljeća.