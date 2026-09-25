Dalekovod dobio posao u Švedskoj od 300 milijuna eura

Dalekovod je odabran za izgradnju dva nova paralelna 400 kV dalekovoda na trasi dugoj 94 km između trafostanica Mehedeby i Uppsala

Svenska kraftnät, švedska nacionalna kompanija za prijenos električne energije, nakon evaluacijskog procesa, poslala je obavijest da je Dalekovod, d.d. odabran, prema kriterijima natječaja, za izgradnju dva nova paralelna 400 kV dalekovoda na trasi dugoj 94 km između trafostanica Mehedeby i Uppsala, izvijestili su iz Dalekovoda na Zagrebačkoj burzi.

Realizacija projekta vrijednog više od 300 milijuna eura, uz izgradnju novih 400 kV dalekovoda, uključuje demontažu postojećih 220 kV dalekovoda te izgradnju novog 220 kV dalekovoda. Projekt je podijeljen u dvije glavne cjeline, a planirano razdoblje realizacije projekta je od 2027. do 2031. godine.

Dalekovod je posljednjih godina posebno snažno povećao prisutnost na njemačkom i skandinavskom tržištu. Njemački operator TenneT odabrao je Dalekovod za projekt LOT1 – 380 kV Ovenstädt–Eickum za zamjenu ovjesa i vodiča na 45,4 km dvosistemskom dalekovododu, a posao je vrijedan 135 milijuna eura.

Dalekovod-Projekt potpisao je u ožujku četiri ugovora ukupne vrijednosti od gotovo 30 milijuna eura sa Svenska kraftnätom za projektiranje novih 400 kV dalekovoda ukupne duljine gotovo 600 kilometara. Prošle je godine s istom tvrtkom ugovorio veliki posao za izgradnju 400 kV dalekovoda Odensala–Kappetorp, u okolici Stockholma, duljine oko 36 kilometara, vrijedan 103 milijuna eura, a Dalekovod u godišnjem izvješću taj ugovor navodi kao jedan od ključnih novih poslova.

Konzorcij Dalekovoda i KONČARA odabran je, pak, za izgradnju trafostanice i nadzemnog voda te prve faze vjetroparka investitora Alcazar Energy u Sjevernoj Makedoniji, a Dalekovod je kao nositelj konzorcija s ELNOS-om i Kodar Energomontažom dobio posao izgradnje 400 kV dalekovoda Bitola 2 – Ohrid – granica s Albanijom. Oba ugovora na razini konzorocija iznose gotovo 73,5 milijuna eura.

Dalekovodova knjiga ugovora krajem srpnja iznosila je gotovo 600 milijuna eura, a novi švedski projekt, vrijedan više od 300 milijuna eura, mogao bi vrijednost ugovorenih poslova podići iznad 900 milijuna eura.