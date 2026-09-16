Von der Leyen najavila Kids Act kojim želi zaštititi djecu online

Komisija je proučila iskustva Australije i drugih zemalja koje su već krenule s reguliranjem pristupa djece društvenim mrežama

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije najavila je novi Kids Act, zakonodavni prijedlog kojim Komisija želi pojačati zaštitu djece i maloljetnika na društvenim mrežama i drugim digitalnim platformama.

Von der Leyen upozorila je da mladi Europljani danas provode između četiri i šest sati dnevno pred ekranima te da su djeca sve više izložena digitalnim sadržajima i feedovima dizajniranima tako da ih što dulje zadrže na platformama. Takvu situaciju opisala je kao svojevrsno 'zarobljavanje' pažnje, fokusa i umova djece, upozoravajući da im digitalno okruženje oduzima vrijeme potrebno za druženje, razvoj mašte, formiranje mišljenja i iskustva stvarnog života. Kao posljedice navela je gubitak sna, anksioznost i samoozljeđivanje, a u govoru je spomenula i tragičan slučaj 14-godišnje Olée iz Belgije, koja si je oduzela život nakon online zlostavljanja.

Prije pripreme prijedloga Komisija je, prema riječima von der Leyen, okupila poseban panel stručnjaka, razgovarala s mladima te proučila iskustva Australije i drugih zemalja koje su već krenule s reguliranjem pristupa djece društvenim mrežama. Kids Act trebao bi uvesti postupni i dobno prilagođeni sustav zaštite, pri čemu bi svaka dobna skupina imala različita pravila.

Prema najavljenim pravilima, djeca mlađa od 13 godina ne bi smjela koristiti društvene mreže, dok osobe mlađe od 15 godina ne bi mogle imati vlastiti osobni račun. Za djecu u dobi od 13 do 15 godina bili bi dopušteni samo posebni, ograničeni računi koje bi postavljali i nadzirali roditelji. Takvi bi računi imali manje funkcionalnosti i vremenska ograničenja korištenja. Za korisnike između 15 i 18 godina platforme bi pak morale osigurati posebno siguran dizajn usluga prilagođen maloljetnicima.

Von der Leyen pritom je poručila da Europa ne mora prihvatiti digitalne funkcionalnosti koje stvaraju ovisnost, algoritme koji djecu vode prema sve ekstremnijem sadržaju niti slučajeve u kojima se fotografije djevojčica koriste za izradu seksualiziranih sadržaja pomoću umjetne inteligencije. Jedna od ključnih promjena koju bi Kids Act trebao donijeti jest i prebacivanje tereta dokazivanja na same tehnološke kompanije: platforme će morati dokazati da su njihove usluge sigurne za djecu i maloljetnike.

Kako je istaknula von der Leyen, pitanje više ne bi trebalo biti samo kada djeca smiju pristupati društvenim mrežama, nego i pod kojim uvjetima društvene mreže smiju pristupati djeci. Zaključila je da Europa ima ovlasti postaviti vlastita pravila te da uvjete korištenja digitalnih platformi za maloljetnike ne bi trebale određivati velike tehnološke kompanije.