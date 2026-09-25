Siniša Krajnović: Cilj je kroz primjenu novih tehnologija dodatno osnažiti zaposlenike

Ericsson Nikola Tesla nastavlja ulagati u AI, istraživanje i razvoj te zaposlenike, a priliku vidi u znanju, inovacijama i prilagodbi.

Tehnološke kompanije u 2027. ulaze u okruženje obilježeno ubrzanom primjenom umjetne inteligencije, nedostatkom stručnih kadrova i većom geopolitičkom neizvjesnošću. Siniša Krajnović, predsjednik Uprave Ericssona Nikole Tesle, ističe da će konkurentnost sve više ovisiti o znanju, inovacijama i sposobnosti brze prilagodbe. Fokus kompanije ostaje na razvoju novih tehnologija, jačanju istraživanja i razvoja te kontinuiranom ulaganju u zaposlenike.

-Poslovni rezultati koje smo ostvarili u prvom polugodištu 2026. potvrđuju da uspješno provodimo strategiju i jačamo tržišnu poziciju kompanije te smo usmjereni na odgovoran i održiv rast. Nastavljamo ulagati u umjetnu inteligenciju, automatizaciju, kibernetičku sigurnost, istraživanje i razvoj te razvoj kompetencija zaposlenika. Posebnu pozornost posvećujemo područjima koja dugoročno povećavaju konkurentnost i stvaraju novu vrijednost za kupce, zaposlenike i dioničare. Geopolitičke okolnosti i promjene u međunarodnom okruženju svakako utječu na investicijske odluke jer povećavaju neizvjesnost poslovanja, no na njih odgovaramo prilagodbom poslovnih modela, upravljanjem rizicima i jačanjem otpornosti poslovanja. Ulazak Hrvatske u OECD vidimo kao pozitivan signal koji dodatno potvrđuje stabilnost i predvidivost poslovnog okruženja te može doprinijeti privlačenju investicija i jačanju međunarodne konkurentnosti zemlje. Kada je riječ o izazovu nedostatka stručnih kadrova, vjerujemo da je dugoročno najvažnije ulagati u ljude i njihove kompetencije. Umjetnu inteligenciju i automatizaciju već danas koristimo za povećanje učinkovitosti i ubrzanje poslovnih procesa, razvoja softvera i isporuke rješenja kupcima, ali ih ne promatramo kao zamjenu za stručnjake. Naprotiv, cilj je kroz primjenu novih tehnologija dodatno osnažiti zaposlenike i stvoriti prostor za veći angažman na složenijim stručnim i razvojnim aktivnostima. Istodobno kontinuirano ulažemo u obrazovanje i razvoj talenata kroz interne programe, suradnju sa sveučilištima i istraživačkim institucijama te inicijative poput ENT Summer Campa, Innovation Challengea i AI Hackathona. Vjerujem da će upravo kombinacija novih tehnologija, kontinuiranog učenja i snažne suradnje gospodarstva i akademske zajednice biti ključ za održavanje konkurentnosti hrvatskog ICT sektora.

Globalne trgovinske napetosti, regulatorne promjene i carinske politike povećavaju složenost poslovanja, uzrokuju rast troškova i pritisak na marže te zahtijevaju dodatnu otpornost opskrbnih lanaca. Takve promjene kratkoročno donose više neizvjesnosti i zahtijevaju prilagodbu, no istodobno otvaraju i nove prilike. Ericsson Nikola Tesla svoju priliku vidi prije svega u daljnjem jačanju istraživanja i razvoja, softverskog inženjerstva, digitalnih rješenja te sustava za kritične komunikacije i kritičnu infrastrukturu. U narednom razdoblju konkurentska prednost neće se temeljiti samo na troškovima, nego na znanju, inovacijama, pouzdanosti i sposobnosti brze prilagodbe. Upravo su to područja na kojima gradimo svoju dugoročnu poziciju i u koja kontinuirano ulažemo - zaključuje.