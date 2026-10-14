Intersport ulazi u 10 bivših Hervisovih lokacija u Hrvatskoj i Sloveniji

Austrijska grupacija širi se na prostore koje je Hervis napustio u Hrvatskoj i Sloveniji, ali još ne otkriva koliko ih je na našem tržištu.

Nakon što je Hervis ovoga ljeta zatvorio svih 17 trgovina u Hrvatskoj, dio njihovih prostora mogao bi uskoro dobiti novog zakupca. Austrijska grupacija Intersport zainteresirana je za ukupno deset bivših Hervisovih lokacija u Hrvatskoj i Sloveniji, a pet ih je već dogovoreno, otkrio je izvršni direktor Intersporta Austria Franz Koll za austrijski Der Standard.

Zasad nije navedeno koliko se od deset lokacija nalazi u Hrvatskoj i u kojim gradovima.

Podsjetimo, Hervis je nakon gotovo dva desetljeća poslovanja u Hrvatskoj 11. srpnja zatvorio sve fizičke trgovine. U trenutku najave povlačenja imao je 17 prodajnih mjesta i oko 170 zaposlenih. Odluka je bila dio šireg restrukturiranja kojim su novi vlasnici odlučili napustiti Hrvatsku, Sloveniju i Njemačku te poslovanje usmjeriti na austrijsko tržište. U Sloveniji je Hervis imao j 21 trgovinu i oko 250 zaposlenih.

Hervisov odlazak ostavio je prazne prodajne prostore na nizu atraktivnih lokacija u trgovačkim centrima, što konkurentima otvara mogućnost širenja bez potrebe za traženjem novih prostora. Budući da je riječ o trgovinama koje su već bile prilagođene prodaji sportske opreme, takve lokacije posebno su zanimljive upravo Intersportu.

Intersport širi regionalnu mrežu

U Sloveniji je već poznata jedna lokacija na kojoj će Intersport zamijeniti Hervis. Riječ je o trgovačkom centru Europark u Mariboru, u kojem je otvaranje nove trgovine najavljeno za studeni.

Širenje dolazi nekoliko mjeseci nakon što je austrijski Intersport u travnju dovršio preuzimanje slovenske grupe Intersport ISI, koja upravlja trgovinama u Hrvatskoj i drugim zemljama regije. Tom je akvizicijom austrijska grupacija povećala mrežu na više od 500 trgovina u 12 zemalja, s ukupnim godišnjim prometom od približno milijardu eura.

U Hrvatskoj Intersport već ima razvijenu prodajnu mrežu s 43 prodajna mjesta i oko 400 zaposlenih. Preuzimanje dijela lokacija koje je napustio Hervis omogućilo bi mu dodatno jačanje tržišne prisutnosti, osobito u gradovima i trgovačkim centrima u kojima su oba lanca dosad konkurirala jedan drugome.

Prema Kollovim riječima, veća prodajna mreža omogućuje grupaciji povoljnije uvjete nabave i snažniju pregovaračku poziciju prema proizvođačima sportske opreme. Intersport je u Austriji u poslovnoj godini 2025./2026. ostvario 690 milijuna eura prihoda, šest posto više nego godinu prije. U Hrvatskoj posluje putem tvrtke Intersport H, koja je prošle godine ostvarila 51 milijun eura prihoda, 2,1 posto više nego godinu prije.

Dok se Hervis povlači i smanjuje prodajnu mrežu, Intersport tako koristi priliku za daljnje širenje. Za hrvatsko tržište ostaje otvoreno pitanje koliko će bivših Hervisovih trgovina ponovno otvoriti vrata pod Intersportovim imenom i na kojim lokacijama.