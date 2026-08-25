Hrvatske trgovine i restorani: Vadi, kume, keš!

Dok u EU cvjetaju mobilni novčanici i instant plaćanja, hrvatski restorani i trgovine i dalje preferiraju keš kao ključno sredstvo plaćanja

Unatoč snažnom rastu digitalnih i mobilnih plaćanja diljem eurozone, gotovina i dalje drži glavnu riječ u trgovinama i ugostiteljskim objektima diljem Hrvatske, a hrvatski poduzetnici pri samom su vrhu u EU po prihvaćanju i preferiranju gotovinskog plaćanja. Pokazalo je to najnovije istraživanje Europske središnje banke (ECB) o upotrebi gotovine među kompanijama u 21 članici europodručja.

Prema najnovijim podacima ECB-a za 2026. godinu, čak 97 posto malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj prihvaća gotovinu na svojim fizičkim prodajnim mjestima. Time se Hrvatska pozicionirala na treće mjesto u europodručju, odmah iza Grčke i Italije u kojima stopa prihvaćanja iznosi visokih 99 posto.

U usporedbi s prethodnim valom istraživanja iz 2024. godine, kada je gotovinu prihvaćalo 93 posto hrvatskih MSP-ova, zabilježen je dodatni rast od četiri postotna boda.

Ugostitelji preferiraju keš

Posebno su upečatljivi rezultati po sektorskim strukturama. U hrvatskom sektoru ugostiteljstva – među restoranima i kafićima – gotovinu prihvaća apsolutnih 100 posto poslovnih subjekata.

Sličan trend prati i domaća maloprodaja, gdje 98 posto malih i srednjih trgovaca omogućuje kupcima plaćanje u gotovini.

Nadalje, hrvatski poduzetnici pokazuju iznimnu odanost gotovini i u dugoročnim planovima: više od 90 posto hrvatskih poduzeća koja trenutno prihvaćaju gotovinu izričito navodi kako to namjerava činiti i u sljedećih pet godina.

Usporedbe radi, u pojedinim članicama eurozone, poput Cipra ili Grčke, značajan udio poduzetnika najavljuje mogućnost potpunog prestanka prihvaćanja gotovine u budućnosti.

Kada je riječ o vlastitim preferencijama hrvatskih poduzetnika, oko 30 posto njih izjavljuje da preferira kada kupci plaćaju gotovinom, dok 40 posto prednost daje debitnim karticama. Na razini cijelog europodručja, trećina kompanija nema posebnu preferenciju, dok četvrtina prednost daje debitnim karticama.

Eksplozija instant plaćanja u EU

Na razini eurozone, istraživanje pokazuje da je pad prihvaćanja gotovine izazvan pandemijom COVID-19 službeno zaustavljen – prosječna stopa prihvaćanja gotovine na fizičkim prodajnim mjestima blago je porasla s 90 posto (2024.) na 92 posto (2026.). Istodobno, prihvaćanje fizikalnih kartica stabilno je na 88 posto.

S druge su strane mobilna plaćanja (poput digitalnih novčanika i instant plaćanja) doživjela pravu eksploziju, skočivši sa 36 na čak 68 posto.

Unatoč digitalizaciji, europske kompanije i dalje smatraju gotovinu superiornom nad digitalnim plaćanjima u kategorijama privatnosti i pouzdanosti (otpornosti na tehničke kvarove i prekide sustava).

Međutim, kao najveće izazove pri rukovanju gotovinom navode rizik od pogrešaka pri vraćanju kovanica i novčanica (32 posto) te sigurnosne rizike poput pljačke (29 posto).

Uplatni bankomati ključni

Istraživanje ECB-a detaljno je analiziralo i načine na koje kompanije upravljaju gotovinskim tokovima.

U Hrvatskoj 29 posto malih i srednjih poduzeća redovito podiže gotovinu (ponajprije radi osiguravanja sitnog novca za uzvraćanje), pri čemu se 69 posto njih oslanja na bankarske šaltere.

S druge strane, gotovinu u Hrvatskoj polaže 51 posto MSP-ova. Dominantni kanal za polog gotovine u Hrvatskoj jesu strojni uređaji za polog novca/uplatni bankomati (Cash-in machines), koje koristi čak 62 posto domaćih poduzetnika.

Time je Hrvatska jedna od zemalja u kojima je automatizacija samih bankarskih pologa najizraženija, čime poduzetnici smanjuju ovisnost o radnom vremenu poslovnica banaka.