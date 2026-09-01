Ikea ulaže 1,2 milijarde eura: Snižavanje cijena stiže i u Hrvatsku

Švedski lanac pokušava potaknuti prodaju nakon dvije godine pada prihoda, uz jeftinije proizvode, automatizaciju i manje trgovine

Švedski div namještaja Ikea kreće u novu rundu snižavanja cijena u Europi, nastojeći vratiti kupce koje su od kupnje odbili visoki troškovi života i stanovanja. Kompanija istodobno mijenja proizvodnju i prodajnu mrežu kako bi dodatno smanjila troškove, prenosi Reuters. Ikea je objavila da će ukupno uložiti 1,2 milijarde eura u snižavanje cijena, nakon dvije uzastopne godine pada prihoda.

- Troškovi života rastu i mnogim ljudima postaje sve teže - rekao je Juvencio Maeztu, izvršni direktor Ingke, najvećeg Ikeina maloprodajnog partnera u svijetu, koji upravlja trgovinama u većini europskih zemalja.

Rast troškova stanovanja posebno utječe na potrošače koji sve teže pronalaze novac za opremanje doma.

- Mnogima je dom zapravo spavaća soba u zajedničkoj kući i zato je još važnije ponuditi rješenja za pohranu i organizaciju prostora - rekao je Maeztu.

U Njemačkoj pojeftinilo više od 1500 proizvoda

Njemačka, najveće Ikeino tržište prema prihodima, među prvim je zemljama u kojima su cijene znatno snižene. Ikea je ondje pojeftinila više od 1500 proizvoda.

Popularni stolac Poäng sada stoji 119 eura, u odnosu na prijašnjih 179 eura. U Velikoj Britaniji cijena police Kallax pala je sa 60 na 49 funti, dok je ladica Alex pojeftinila sa 70 na 55 funti. Ikea nastoji smanjiti troškove i promjenama u samom procesu proizvodnje.

- Nastojimo stalno optimizirati troškove tako da proizvode redizajniramo od samog početka - rekao je Jakub Jankowski, izvršni direktor Inter Ikee, vlasnika brenda i dobavljača namještaja.

Redizajn linije ormara Pax omogućio je smanjenje troškova pakiranja za 70 posto. Na smanjenje troškova utjecali su i veća automatizacija proizvodnje te korištenje obnovljivih izvora energije.

Europa je pritom ključno proizvodno područje za Ikeu, a među njezinim najvažnijim zemljama dobavljačima su Poljska, Italija, Litva i Njemačka.

Cijene niže i u Hrvatskoj

Ista se strategija u potpunosti prelijeva i na hrvatsko tržište. U robnoj kući u Zagrebu te na službenoj internetskoj trgovini IKEA Hrvatska pod oznakom Nova niža cijena trenutno se nalazi više od 330 artikala, pri čemu sniženja u pojedinim kategorijama dosežu i do 27 posto.

Fokus pojeftinjenja u Hrvatskoj primarno je stavljen na najpopularnije sustave za odlaganje, osnovni namještaj te kuhinjski pribor. Kuhinjski pribor i oprema bilježe pad do 27 posto. Stakleni vrč s čepom IKEA 365+ volumena 1 litru snižen je s 5,49 eura na 3,99 eura, što čini pad od 27,3 posto. Šestodijelni set posuđa za kuhanje iz iste linije pao je s 39,99 eura na 29,99 eura, odnosno za 25 posto. Popularna tava promjera 28 centimetara sada stoji 14,99 eura umjesto dosadašnjih 19,99 eura.

U kategoriji organizacije i radnih prostora sniženja dosežu do 19 posto. Ladičar ALEX dimenzija 36x70 centimetara, jedan od najprodavanijih artikala za kućne urede, pojeftinio je s 80 eura na 65 eura. Kutija DRÖNA pala je s 3,99 eura na 3,29 eura, a radni kombinirani stol KALLAX i LINNMON snižen je s 224 eura na 184 eura.

Sniženja na klasičnom namještaju za dnevne boravke kreću se do 20 posto. Prepoznatljiva drvena biblioteka HEMNES dimenzija 90x197 centimetara sada stoji 199 eura umjesto prijašnjih 249 eura. Fotelja POÄNG pojeftinila je sa 79 eura na 64,99 eura. Izdašna kombinacija za odlaganje HAVSTA sa staklenim vratima doživjela je apsolutno najveći rez, pri čemu je s 529 eura pala na 449 eura, odnosno donosi uštedu od 80 eura.

Ikea širi mrežu manjih trgovina

Osim cijena, Ikea mijenja i način na koji dolazi do kupaca. Od početka godine otvorila je sedam manjih trgovina diljem Europe, udaljavajući se od tradicionalnog modela velikih trgovina smještenih izvan gradskih središta.

Snižavanje cijena prihvatili su i drugi Ikeini franšizni partneri – Sarton Group na Balearskim i Kanarskim otocima, Mapa u Turskoj, Housemarket u Grčkoj, Cipru i Bugarskoj, Miklatorg Group na Islandu te Inter Ikea Retail u Estoniji, Latviji i Litvi.

Ikea se novom strategijom pokušava prilagoditi potrošačima koji zbog skupljeg stanovanja i viših životnih troškova sve teže izdvajaju novac za namještaj i opremanje doma.