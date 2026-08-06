CC Real preuzeo upravljanje Avenue Mallom nakon InterCapitalove kupnje

InterCapitalov fond nedavno je za približno 100 milijuna eura kupio trgovački centar i susjedni poslovni kompleks Avenue Centar

Austrijska tvrtka CC Real preuzela je upravljanje zagrebačkim Avenue Mallom, i to prema ugovoru sklopljenom s novim vlasnikom, fondom InterCapital Real Estate Fund Alfa.

Riječ je o nastavku nedavne vlasničke promjene u trgovačkom centru u Novom Zagrebu. InterCapitalov fond u srpnju je, podsjetimo, od dotadašnjih vlasnika, među kojima je većinski vlasnik bio GTC, preuzeo stopostotno vlasništvo nad Avenue Mallom i susjednim poslovnim kompleksom Avenue Centar.

Vrijednost transakcije iznosila je približno 100 milijuna eura, što je najveća dosadašnja akvizicija fonda i jedna od većih transakcija komercijalnim nekretninama u Hrvatskoj posljednjih godina.

U fokusu operativna optimizacija centra

CC Real će biti zadužen za operativni razvoj trgovačkog centra, uključujući upravljanje nekretninom i imovinom, optimizaciju poslovanja te mjere kojima bi se trebala dugoročno ojačati privlačnost centra posjetiteljima, zakupcima i investitorima.

– Maloprodajne nekretnine sa snažnim temeljnim pokazateljima i dalje nude znatne mogućnosti stvaranja vrijednosti, pod uvjetom da se njima aktivno upravlja i da ih se kontinuirano razvija – izjavio je Sven Vorih, izvršni partnetr CC Reala.

Avenue Mall otvoren je 2007. godine, a obuhvaća približno 28 tisuća četvornih metara maloprodajnog prostora, oko sedam tisuća četvornih metara uredskih površina te više od 900 parkirnih mjesta. Prema navodima CC Reala, centar ima visoku popunjenost poslovnih prostora i stabilan broj posjetitelja.

CC Real već upravlja trgovačkim centrima City Center one West i City Center one East u Zagrebu, City Center one Split te pulskim Max Cityjem. Preuzimanjem Avenue Malla dodatno širi svoju hrvatsku platformu za upravljanje maloprodajnim nekretninama. Tvrtka sa sjedištem u Beču diljem regije upravlja komercijalnim nekretninama vrijednima oko 3,5 milijardi eura.

InterCapital Real Estate Fund Alfa već je povezan s CC Realom preko trgovačkog centra City Center one Split, u kojem je sredinom prošle godine kupio vlasnički udio. U fondu su još hotel Bonavia u Rijeci i uredska zgrada Matrix D u Zagrebu, a nakon kupnje Avenue Malla njegova bi imovina pod upravljanjem trebala premašiti 200 milijuna eura.