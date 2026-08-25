Retail parkovi niču diljem Hrvatske, ali prostora je sve manje

U Hrvatskoj trenutno posluje oko 90 retail parkova, a ako se svi planirani projekti realiziraju u sljedećih pet godina moglo bi ih biti 110

Hrvatska će u idućih pet godina dobiti još najmanje dvadesetak retail parkova, no tržište se istodobno približava točki na kojoj više neće biti dovoljno samo otvoriti trgovine i osigurati parkiralište. Prema procjeni Filipa Dumbovića, direktora Avison Younga za Hrvatsku, u zemlji danas posluje blizu 90 retail parkova s više od 660 tisuća četvornih metara iznajmljive površine.

Vlasnička struktura tih kvadrata prilično je raznolika; oko 40 posto parkova je u domaćem vlasništvu, dok najveći udio u ukupnoj površini uvjerljivo drže velika imena: Stop Shop s 25 posto i Supernova s 20 posto. Od početka 2024. otvoreno ih je više od 25, s ukupno oko 175 tisuća četvornih metara novih prostora.

Riječ je o brzom rastu formata koji je prije nekoliko godina još bio relativno malen segment domaćeg maloprodajnog tržišta. Avison Young je početkom 2024. procjenjivao da Hrvatska ima oko 460 tisuća četvornih metara retail parkova, uz očekivanje da bi se, ako se realiziraju tada planirani projekti, do 2025. moglo doći do oko 580 tisuća četvornih metara. Ta je procjena ostvarena, kaže Dumbović, a do kraja 2025. operativno je bilo više od 600 tisuća četvornih metara.

Rast se očekuje i u ovoj godini. CBRE procjenjuje da Hrvatska trenutno ima oko 669 tisuća četvornih metara retail parkova, dok za cijelu godinu očekuje daljnje povećanje ponude, na oko 740 tisuća četvornih metara.